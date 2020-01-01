Следствие длилось несколько лет. Установлены кураторы завербованных и подчиненные наркокурьеры.

В Николаеве правоохранители задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Россию нашиг граждан работать, в том числе наркокурьерами. Об этом сообщает пресс-центр полиции региона.

"Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями", - рассказал начальник ГУНП в области полковник полиции Сергей Шайхет.

Сообщается, что крайне важно было установить всех членов группировки. Следствие длилось несколько лет.

"Сейчас установлены трое граждан, которые входили в преступную группу, жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ. Но уверен, круг фигурантов будет расширяться", - отметил глава главка.

Сейчас участникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц.

Cмотрите фотогалерею: Задержана банда по отправке украинцев за границу работать наркокурьерами

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркокурьеров из Ровенской области при попытке контрабанды прекурсоров из Евросоюза.

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