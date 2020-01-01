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Задержана банда по отправке украинцев за границу работать наркокурьерами

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Следствие длилось несколько лет. Установлены кураторы завербованных и подчиненные наркокурьеры.
Участникам объявлено о подозрении
Участникам объявлено о подозрении
Нацполиция
 
В Николаеве правоохранители задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Россию нашиг граждан работать, в том числе наркокурьерами. Об этом сообщает пресс-центр полиции региона.
 
 
"Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями", - рассказал начальник ГУНП в области полковник полиции Сергей Шайхет.
 
 
Сообщается, что крайне важно было установить всех членов группировки. Следствие длилось несколько лет.
 
"Сейчас установлены трое граждан, которые входили в преступную группу, жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ. Но уверен, круг фигурантов будет расширяться", - отметил глава главка.
 
Сейчас участникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц.
 
 
Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие.
 
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркокурьеров из Ровенской области при попытке контрабанды прекурсоров из Евросоюза.

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Теги: наркотики, полиция, группировка
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Источник: korrespondent.net

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