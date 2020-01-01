Коллеги Патона рассказали об обстоятельствах его смерти

Похороны великого украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона, предварительно, состоятся в субботу на Байковом кладбище.

Коллеги рассказали, что медики боролись за жизнь выдающегося ученого УНІАН

У главы Академии наук Украины Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Накануне смерти он был госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Об этом, в среду, 19 августа сообщает портал СЕГОДНЯ, со ссылкой на сотрудников НАНУ.

Его бывшие коллеги отметили, что за последние две недели он был госпитализирован дважды. Неделю ученый находился в реанимации.

"Последний раз глава НАНУ присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома", - уточнили сотрудники Академии.

Они же уточнили, что похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище.

"Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", - рассказал один из сотрудников Патона.

На переходной период НАНУ, до проведения выборов нового президента, возглавит бывший секретарь СНБО и действующий член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Горбулин.

Патон возглавлял Национальную академию наук с 1962 до 2020 года.

Последний раз Патон был переизбран в 2015-м году, его каденция заканчивалась в марте 2020-го. Выборы нового главы АН должны были состояться в апреле 2020-го, и Патон свою кандидатуру не подавал. Но из-за эпидемии коронавируса выборы перенесли на более поздний срок - и Борис Евгеньевич до конца своих дней остался действующим главой Академии наук и руководителем института Патона.

Ранее сообщалось, что выдающийся украинский ученый Борис Патон скончался на 102 году жизни.

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