Дело Гандзюк: Суд арестовал Левина и Мангера

Двоих фигурантов дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - арестовали без права внесения залога.

Днепровский суд Киева на 60 суток арестовал фигурантов дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина без возможности внесения залога. Об этом 20 августа сообщил судья во время заседания, которое транслировал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Отметим, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Прокуратура передала в суд дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Ранее Посольство США в Украине напомнило, что исполнилось два года с дня нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. В связи с этим в посольстве выразили солидарность с украинским народом относительно требования правосудия.

Также Херсонский облсовет поддержал своего председателя Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активиста Екатерину Гандзюк.

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