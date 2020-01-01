В рамках ТКГ обсудили списки для обмена пленными

В рамках заседания минской ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции, стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом, в среду, 19 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ.

В ОПУ отметили, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

Кроме того, при обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной части территории Донбасса.

Также, Украина во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

Заседание ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается из-за несостыковок в списках в связи с "торгами".

Также в Украине в ближайшее время может появится специальная комиссии по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе.

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