Сепаратисты на Донбассе за сутки трижды нарушили перемирие

Потерь и ранений среди защитников не было.

В минувшие сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений сохранялся режим тишины. В то же время вражеская активность была замечена близ Луганского.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Кроме того, два выстрела зафиксировано возле Попасной. Сепаратисты во всех трех случаях нарушения перемирия применили стрелковое оружие.

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Одиночные выстрелы были провокационными и не угрожали жизни бойцов. В связи с этим огонь в ответ воины ВСУ не открывали.

С начала текущих суток на фронте не было нарушений режима тишины. Потерь и боевых ранений в ООС не задокументировано.

Напомним, ранее мы писали, что у Кравчука есть “варианты“ переговоров с ОРДЛО.

