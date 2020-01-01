В Черкасской области мужчина изнасиловал 74-летнюю пенсионерку
Насильника задержали.
Инцидент произошел в селе Звенигородского района на Черкащине. Там 74-летняя местная жительница заявила о надругательстве.
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Об этом сообщает пресс-служба Звенигородской прокуратуры.
Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в дом пробрался неизвестный и совершил противоправные сексуальные действия. В тот же день оперативники задержали 48-летнего злоумышленника и взяли его под стражу.
Насильнику объявили о подозрении. Его поместили в СИЗО без права внесения залога. Следствие продолжается.
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