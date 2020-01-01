В Черкасской области мужчина изнасиловал 74-летнюю пенсионерку

Насильника задержали.

Инцидент произошел в селе Звенигородского района на Черкащине. Там 74-летняя местная жительница заявила о надругательстве.

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Об этом сообщает пресс-служба Звенигородской прокуратуры.

Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в дом пробрался неизвестный и совершил противоправные сексуальные действия. В тот же день оперативники задержали 48-летнего злоумышленника и взяли его под стражу.

Насильнику объявили о подозрении. Его поместили в СИЗО без права внесения залога. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине 34-летний уголовник изнасиловал 80-летнюю женщину.

