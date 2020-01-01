Кулеба представит иностранным дипломатам Херсонскую область

В делегацию войдут 20 руководителей иностранных дипломатических миссий и представителей международных организаций.

Сегодня, 20 августа, начнется двухдневная рабочая поездка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во главе делегации иностранных дипломатов в Херсонскую область. Об этом информирует Правительственный портал.

В состав делегации войдут около 20 руководителей иностранных дипломатических миссий и представителей международных организаций.

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Министр представит иностранным дипломатам потенциал Херсонской области в сфере туризма, бизнеса и инвестиций. Делегация посетит, в частности, Винодельческое хозяйство князя п.н. Трубецкаго, компанию "Чумак", заповедник "Аскания-Нова".

В поездке делегацию будут сопровождать представители Херсонской ОГА, Торгово-промышленной палаты, украинские бизнесмены.

Ранее Дмитрий Кулеба побывал с рабочим визитом в Польше. Там он встретился со своими польским и литовским коллегами. Министры создали так называемый "Люблинский треугольник" – платформу для обсуждения самых разных межгосударственных вопросов.