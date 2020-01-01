В Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 19 августа, 2 134 человека заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ. Ранее ещё никогда в нашей стране так много людей за сутки не заражались этим вирусом.
Читай также: COVID-больницы в Украине стремительно заполняются
Больше всего новых случаев COVID-19 в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, в Черновицкой - 189, во Львовской -183, и в Ивано-Франковской областях - 168.
С момента начала пандемии коронавируса заразились 98 537 украинцев. 50 441 человек выздоровел (704 – за прошедшие сутки). 2 184 человека умерли.
Ситуация в регионах на утро 20 августа 2020 года:
- Винницкая область - 3405 случаев;
- Волынская область - 4929 случаев;
- Днепропетровская область - 1873 случая;
- Донецкая область - 1156 случаев;
- Житомирская область - 2597 случаев;
- Закарпатская область - 6662 случая;
- Запорожская область - 1213 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
- Кировоградская область - 749 случаев;
- г. Киев - 11 172 случаи;
- Киевская область - 4727 случаев;
- Львовская область - 12 631 случай;
- Луганская область - 204 случая;
- Николаевская область - 893 случая;
- Одесская область - 5408 случаев;
- Полтавская область - 594 случая;
- Ровенская область - 8091 случай;
- Сумская область - 1078 случаев;
- Тернопольская область - 4116 случаев;
- Харьковская область - 6849 случаев;
- Херсонская область - 321 случай;
- Хмельницкая область - 1768 случаев;
- Черновицкая область - 8297 случаев;
- Черкасская область - 1200 случаев;
- Черниговская область - 1314 случаев.
Читай также: Страна на грани второй волны COVID: Зеленский требует принять меры
Ранее стало известно, что Кабмин начнет проверять готовность больниц ко второй волне пандемии коронавируса. Она ожидается поздней осенью нынешнего года, одновременно с новой эпидемией гриппа.