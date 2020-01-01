В Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

Это новый антирекорд в нашей стране.

В Украине за минувшие сутки, 19 августа, 2 134 человека заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ. Ранее ещё никогда в нашей стране так много людей за сутки не заражались этим вирусом.

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Больше всего новых случаев COVID-19 в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, в Черновицкой - 189, во Львовской -183, и в Ивано-Франковской областях - 168.

С момента начала пандемии коронавируса заразились 98 537 украинцев. 50 441 человек выздоровел (704 – за прошедшие сутки). 2 184 человека умерли.

Ситуация в регионах на утро 20 августа 2020 года:

- Винницкая область - 3405 случаев;

- Волынская область - 4929 случаев;

- Днепропетровская область - 1873 случая;

- Донецкая область - 1156 случаев;

- Житомирская область - 2597 случаев;

- Закарпатская область - 6662 случая;

- Запорожская область - 1213 случаев;

- Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

- Кировоградская область - 749 случаев;

- г. Киев - 11 172 случаи;

- Киевская область - 4727 случаев;

- Львовская область - 12 631 случай;

- Луганская область - 204 случая;

- Николаевская область - 893 случая;

- Одесская область - 5408 случаев;

- Полтавская область - 594 случая;

- Ровенская область - 8091 случай;

- Сумская область - 1078 случаев;

- Тернопольская область - 4116 случаев;

- Харьковская область - 6849 случаев;

- Херсонская область - 321 случай;

- Хмельницкая область - 1768 случаев;

- Черновицкая область - 8297 случаев;

- Черкасская область - 1200 случаев;

- Черниговская область - 1314 случаев.

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Ранее стало известно, что Кабмин начнет проверять готовность больниц ко второй волне пандемии коронавируса. Она ожидается поздней осенью нынешнего года, одновременно с новой эпидемией гриппа.