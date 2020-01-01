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В супермаркете Одессы сняли на видео, как школьник напал на охранника

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Очевидцы говорят, что мальчик защищал свою мать.
Охранник пригрозил подростку обезьянником
Охранник пригрозил подростку обезьянником
скриншот из видео

Инцидент произошел на одесской Молдаванке. Там в магазине “Таврия В” на ул. Разумовской засняли на видео агрессивного подростка.

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Об этом стало известно из Телеграм-канала “Хуевая Одесса”.

Подросток повздорил с охранником и стал нецензурно выражаться в его адрес. После словесной перебранки мальчик набросился на оппонента и ударил его.

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Охранник, в свою очередь, пытался выгнать обидчика и пригрозил отправить его “в обезьянник”.

Очевидцы говорят, что конфликту предшествовало оскорбление сторожа в сторону матери подростка. Также, судя по кадрам, можно предположить, что потасовка могла возникнуть из-за того, что ребенок зашел в супермаркет без маски.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове вор побил продавщицу, поймавшую его на краже.

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Теги: нападение, охранник, супермаркет, Одесса, подросток, избиение
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