На Хортице Зеленского проверили на храбрость с помощью сабли

Президент посетил остров Хортица, где ему пришлось продемонстрировать свое мужество.

Во время поездки в Запорожье в среду, 19 августа, президент Владимир Зеленский побывал на острове Хортица, где прошел проверку на храбрость. Об этом пишет издание “Факты“.

Читай также: “Прекрасный результат“: Зеленский похвалил Запорожье за ремонт дорог

Артисты театра “Сечевые казаки“ в историко-культурном комплексе “Запорожская Сечь“ предложили президенту подставить ладонь под саблю. Исторические реконструкторы мастерски владеют холодным оружием и продемонстрировали, что могут разрубить огурец на руке, не оставив даже царапины на ладони.

О впечатлениях Зеленского от опасного трюка лучше всего говорит видео на YouTube-канале TOROS.

Напомним, вчера Зеленский побывал с рабочей поездкой в Запорожье. Глава государства осмотрел ремонтируемые дороги и поучаствовал в презентации программы развития Запорожской области.