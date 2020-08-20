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На Хортице Зеленского проверили на храбрость с помощью сабли

Комментариев: 4
Президент посетил остров Хортица, где ему пришлось продемонстрировать свое мужество.
Зеленскому пришлось продемонстрировать храбрость
Зеленскому пришлось продемонстрировать храбрость
fakty.ua

Во время поездки в Запорожье в среду, 19 августа, президент Владимир Зеленский побывал на острове Хортица, где прошел проверку на храбрость. Об этом пишет издание “Факты“.

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Артисты театра “Сечевые казаки“ в историко-культурном комплексе “Запорожская Сечь“ предложили президенту подставить ладонь под саблю. Исторические реконструкторы мастерски владеют холодным оружием и продемонстрировали, что могут разрубить огурец на руке, не оставив даже царапины на ладони.

О впечатлениях Зеленского от опасного трюка лучше всего говорит видео на YouTube-канале TOROS.

Напомним, вчера Зеленский побывал с рабочей поездкой в Запорожье. Глава государства осмотрел ремонтируемые дороги и поучаствовал в презентации программы развития Запорожской области.

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Теги: Зеленский, Хортица, Запорожье, президент
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Комментариев (4)
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lusyika    20.08.2020, 12:45
Оценка:  +1
lusyika
Обіср*лось ...мабуть тому поряд нікого...шоб сморід не відчули!!!!!!
ВосставшийИзБана    20.08.2020, 11:37
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А штаны его потом проверили?
Carelessangel    20.08.2020, 11:45
Оценка:  +3
Carelessangel
Судя по всему ты П и Д о р обосрался до этого
ВосставшийИзБана    20.08.2020, 12:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ты у Бени на окладе или фриланс?
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