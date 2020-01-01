Французскому бренду L’Oreal уже 111 лет. Он претерпел массу изменений и прошел сложный путь от маленького семейного предприятия до гигантского конгломерата. История показывает, что компания переживала в основном взлеты, но случались в ее биографии и темные пятна. Бывшая собственница Лореаль Лилиан Беттанкур, безвременно ушедшая в 2017 году, однажды сказала, что ничего не дается даром. Рассмотрим интересные этапы развития, острые моменты и инновации, которые вознесли L’Oreal на пьедестал косметической индустрии.

Успешные первые шаги и выход за пределы Франции

Все началось с создания первой синтетической краски для волос без вредных веществ, которая давала устойчивый и максимально приближенный к природному оттенок. В 1909 году молодой и предприимчивый химик Эжен Шуэллер основал Французское сообщество безвредных красок для волос — будущую L’Oreal. Офис базировался в квартире, а основной капитал насчитывал 800 франков.

Поскольку у Шуэллера не было возможности набрать большой штат, он многое делал сам: по ночам готовил красители, а днем заключал сделки с парикмахерами и салонами красоты. Химик позволял потенциальным покупателям тестировать продукт и бесплатно окрашивать прядь, после чего они с удовольствием покупали краску. Эжен Шуэллер быстро освоился и в СМИ: он был одним из редакторов издания «Парижский парикмахер» и опубликовал статью об окрашивании волос, где первым посоветовал проводить кожные тесты на аллергию. В 1912 году химик выкупил газету.

Амбициозный и решительный Шуэллер быстро нарастил лояльность парижских парикмахеров и в течение нескольких лет вышел на международный уровень. Краски L’Oreal уверенно зашли на рынки Италии, Австрии, Нидерландов, США, Бразилии и Великобритании.

Впечатляющие новаторские решения и укрепление позиций

В 1922 году у Эжена родилась дочь Лилиан, которая в будущем унаследует империю отца. Последующие годы предприниматель активно развивал бренд и внедрял эффективные инновации. В числе изобретений и побед — революционное средство для осветления волос L’Oreal d’Or, приобретение и модернизация марки мыла Monsavon, лосьон O’Cap, призывающий заботиться о личной гигиене. В 1931 году оглушительный успех компании принесла краска Imedia. Шуэллер не просто использовал запатентованную технологию быстропроникающих красителей, но и расфасовал продукт в порционные упаковки. В отличие от больших флаконов, в которых продавали товар конкуренты, они снижали риск окисления и были удобными как для покупателей, так и парикмахеров.

Химик сразу оценил значимость одной из своих ранних обесцвечивающих формул, заявляя: «Этот маленький флакон — ключ к целой индустрии! Однажды миллионы брюнеток захотят стать блондинками». Пророчество претворил в жизнь Голливуд, где звезды, начиная с Джин Харлоу, исполнительницы главной роли в фильме «Платиновая блондинка», ввели новую моду на блонд. Обесцвечивающий порошок L’Oreal Blanc начали скупать все ведущие парикмахеры, а поклонницы актрисы даже создали клуб блондинок.

Еще у бренда появился Dopal — первый шампунь без мыла. Раньше парикмахеры смешивали черное мыло с водой и содой, чем не приводили в восторг покупательниц. Лореаль предложил шампунь без мыла на основе сульфатов жирных спиртов, который намного нежнее ухаживал за волосами.

Смена президентов и рождение легенд L’Oreal Paris

Во второй половине XX века начала формироваться империя. В 1957 году компания перешла во владение единственной дочери Шуэллера — Лилиан Беттанкур, которая к тому времени вышла замуж и взяла фамилию мужа.

Однако шефство над семейным делом взял Франсуа Даль, с чьей легкой руки бренд расширил свое международное присутствие, приобрел и создал новые стратегические марки для развития (Kerastase, Lancome, Garnier) и произвел легендарные продукты. Один из таких — лак с мелкодисперсным распылением. Благодаря его революционной формуле, которой до сих пор нет равных, бренд L’Oreal стал мировым лидером по производству лаков для волос. Впоследствии Франсуа Даль получил несколько престижных наград как лучший руководитель и один из самых влиятельных людей в отрасли.

В 1988 году генеральным директором стал поистине выдающийся управленец Линдсей Оуэн-Джонс. Многие называют его приход к власти началом новой эпохи L’Oreal. Его целью было мировое лидерство, выигрышная стратегия повсеместного распространения брендов и новые приобретения (Helena Rubinstein, La Roche-Posay, Maybelline, Matrix). Оуэн-Джонс привил группе стандарт разнообразия, который охватил все этнические типы, все уровни покупательской способности и культурные ожидания от индустрии красоты. Ключевым инструментом кампании стала свобода самовыражения, независимо от возраста и типа внешности.

В 90-х Лореаль создал первую формулу для перманентного окрашивания тон в тон — Diacolor. Она не содержала аммиак и давала близкий к природному цвет, деликатно закрашивая до 50 % седины. С 2000 года компания занялась активным поглощением брендов разной направленности и вскоре приобрела технологию Episkin — модель искусственной реконструированной кожи для тестирования продукции.

Сегодня пост генерального директора занимает Жан-Поль Агон, который пришел в компанию в 1978 году и прошел путь от менеджера до президента. Он не поменял стратегию L’Oreal, успешно справился с кризисом и достойно продолжает дело находчивого французского химика.

Критика и скандалы вокруг мирового гиганта

В 2007 году дочь Лилиан Беттанкур Франсуаза Майерс обвинила фотографа и художественного консультанта компании Франсуа Банье в использовании слабого умственного здоровья ее матери в корыстных целях. Она подала заявление после того, как Банье получил от наследницы Лореаль подарки на общую сумму около миллиарда евро.

Расследования отдела по борьбе с финансовыми преступлениями привели к магнитофонным записям дворецкого семьи, на которых Беттанкур якобы разговаривала с финансовым консультантом об уклонении от уплаты налогов и хранении значительных сумм на счетах швейцарских банков. Также лента содержала разговор с министром труда Эриком Вертом о трудоустройстве своей жены. На тот момент он возглавлял кампании по поимке крупных неплательщиков налогов, а Беттанкур получала налоговую скидку в 30 миллионов евро.

В итоге разгорелся политический скандал. В СМИ появились сообщения о том, что Лилиан Беттанкур спонсировала предвыборную кампанию некогда президента Франции Николя Саркози. Позже в ходе интервью с бывшим бухгалтером семьи Клэр Трибу выяснилось, что сподвижник Саркози Эрик Верт действительно получал деньги от L’Oreal и покрывал попытки миллиардерши уйти от налогов.

В 2010 году Лореаль проиграл суд с правозащитными органами Швеции, которые раскритиковали рекламу антивозрастных кремов Vichy Liftactiv Pro и Lancome High Resolution. Слоганы гласили, что средства разглаживают 70 % морщин. Компанию попросили доказать заявление фактами и в случае неудачи обязали выплатить штраф $143 тыс.

В общей сложности подконтрольные L’Oreal марки исчисляются несколькими десятками, а сама компания является одним из неоспоримых лидеров бьюти-индустрии. Ошибки, осуждения и трудности — неизбежные спутники успеха. Как сказал Аристотель, есть только один способ избежать критики: ничего не делать, ничего не говорить и быть никем.

«Нічого не дається даром». - Про успіх, інноваціях, критиці і скандалах світового гіганта L'Oreal

Французькому бренду L'Oreal вже 111 років. Він зазнав масу змін і пройшов складний шлях від маленького сімейного підприємства до гігантського конгломерату. Історія показує, що компанія переживала в основному злети, але траплялися в її біографії і темні плями. Колишня власниця Лореаль Ліліан Бетанкур, передчасно пішла в 2017 році, один раз сказала, що нічого не дається даром. Розглянемо цікаві етапи розвитку, гострі моменти і інновації, які піднесли L'Oreal на п'єдестал косметичної індустрії.

Успішні перші кроки і вихід за межі Франції

Все почалося зі створення першої синтетичної фарби для волосся без шкідливих речовин, яка давала стійкий і максимально наближений до природного відтінку. У 1909 році молодий і заповзятливий хімік Ежен Шуеллер заснував Французьке співтовариство нешкідливих фарб для волосся - майбутню L'Oreal. Офіс базувався в квартирі, а основний капітал налічував 800 франків.

Оскільки у Шуеллера не було можливості набрати великий штат, він багато робив сам: ночами готував барвники, а вдень укладав угоди з перукарями і салонами краси. Хімік дозволяв потенційним покупцям тестувати продукт безкоштовно фарбувати пасмо, після чого вони з задоволенням купували фарбу. Ежен Шуеллер швидко освоївся і в ЗМІ: він був одним з редакторів видання «Паризький перукар» і опублікував статтю про фарбування волосся, де першим порадив проводити шкірні тести на алергію. У 1912 році хімік викупив газету.

Амбіційний і рішучий Шуеллер швидко наростив лояльність паризьких перукарів і протягом декількох років вийшов на міжнародний рівень. Фарби L'Oreal впевнено зайшли на ринки Італії, Австрії, Нідерландів, США, Бразилії та Великобританії.

Вражаючі новаторські рішення і зміцнення позицій

У 1922 році у Ежена народилася дочка Ліліан, яка в майбутньому успадкує імперію батька. Наступні роки підприємець активно розвивав бренд і впроваджував ефективні інновації. У числі винаходів і перемог - революційний засіб для освітлення волосся L'Oreal d'Or, придбання і модернізація марки мила Monsavon, лосьйон O'Cap, що закликає піклуватися про особисту гігієну. У 1931 році оглушливий успіх компанії принесла фарба Imedia. Шуеллер не просто використовував запатентовану технологію бистропронікающіх барвників, а й розфасував продукт в порційні упаковки. На відміну від великих флаконів, в яких продавали товар конкуренти, вони знижували ризик окислення і були зручними як для покупців, так і перукарів.

Хімік відразу оцінив значущість однієї зі своїх ранніх знебарвлюючих формул, заявляючи: «Цей маленький флакон - ключ до цілої індустрії! Одного разу мільйони брюнеток захочуть стати блондинками ». Пророцтво втілив в життя Голлівуд, де зірки, починаючи з Джин Харлоу, виконавиці головної ролі у фільмі «Платинова блондинка», ввели нову моду на блонд. Знебарвлюючий порошок L'Oreal Blanc почали скуповувати всі провідні перукарі, а шанувальниці актриси навіть створили клуб блондинок.

Ще у бренду з'явився Dopal - перший шампунь без мила. Раніше перукарі змішували чорне мило з водою і содою, чому не приводили в захват покупців. Лореаль запропонував шампунь без мила на основі сульфатів жирних спиртів, який набагато ніжніше доглядав за волоссям.

Зміна президентів і народження легенд L'Oreal Paris

У другій половині XX століття почала формуватися імперія. У 1957 році компанія перейшла у володіння єдиної дочки Шуеллера - Ліліан Бетанкур, яка на той час вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка.

Однак шефство над сімейною справою взяв Франсуа Даль, з чиєї легкої руки бренд розширив свою міжнародну присутність, придбав і створив нові стратегічні марки для розвитку (Kerastase, Lancome, Garnier) і справив легендарні продукти. Один з таких - лак з дрібнодисперсним розпиленням. Завдяки його революційної формулою, яку до сих пір немає рівних, бренд L'Oreal став світовим лідером з виробництва лаків для волосся. Згодом Франсуа Даль отримав кілька престижних нагород як кращий керівник і один з найвпливовіших людей в галузі.

У 1988 році генеральним директором став воістину видатний управлінець Ліндсей Оуен-Джонс. Багато хто називає його прихід до влади початком нової епохи L'Oreal. Його метою було світове лідерство, виграшна стратегія широко розповсюдженим брендів і нові придбання (Helena Rubinstein, La Roche-Posay, Maybelline, Matrix). Оуен-Джонс прищепив групі стандарт різноманітності, яка охопила всі етнічні типи, всі рівні купівельної спроможності і культурні очікування від індустрії краси. Ключовим інструментом кампанії стала свобода самовираження, незалежно від віку і типу зовнішності.

У 90-х Лореаль створив першу формулу для перманентного фарбування тон в тон - Diacolor. Вона не містила аміак і давала близький до природного колір, делікатно зафарбовуючи до 50% сивини. З 2000 року компанія зайнялася активним поглинанням брендів різної спрямованості і незабаром придбала технологію Episkin - модель штучної реконструйованої шкіри для тестування продукції.

Сьогодні пост генерального директора займає Жан-Поль Агон, який прийшов в компанію в 1978 році і пройшов шлях від менеджера до президента. Він не змінив стратегію L'Oreal, успішно впорався з кризою і гідно продовжує справу винахідливого французького хіміка.

Критика і скандали навколо світового гіганта

У 2007 році дочка Ліліан Бетанкур Франсуаза Майерс звинуватила фотографа і художнього консультанта компанії Франсуа Баньє в використанні слабкого розумового здоров'я її матері в корисливих цілях. Вона подала заяву після того, як Баньє отримав від спадкоємиці Лореаль подарунки на загальну суму близько мільярда євро.

Розслідування відділу по боротьбі з фінансовими злочинами привели до магнітофонних записах дворецького сім'ї, на яких Беттанкур нібито розмовляла з фінансовим консультантом про ухилення від сплати податків і зберіганні значних сум на рахунках швейцарських банків. Також стрічка містила розмову з міністром праці Еріком Вертом про працевлаштування своєї дружини. На той момент він очолював кампанії по затриманню великих неплатників податків, а Бетанкур отримувала податкову знижку в 30 мільйонів євро.

В результаті розгорівся політичний скандал. У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Ліліан Бетанкур спонсорувала передвиборну кампанію колись президента Франції Ніколя Саркозі. Пізніше в ході інтерв'ю з колишнім бухгалтером сім'ї Клер Трібо з'ясувалося, що сподвижник Саркозі Ерік Верт дійсно отримував гроші від L'Oreal і покривав спроби мільярдерки піти від податків.

У 2010 році Лореаль програв суд з правозахисними органами Швеції, які розкритикували рекламу антивікових кремів Vichy Liftactiv Pro і Lancome High Resolution. Слогани говорили, що кошти розгладжують 70% зморшок. Компанію попросили довести заяву фактами і в разі невдачі зобов'язали виплатити штраф $ 143 тис.

В цілому підконтрольні L'Oreal марки обчислюються декількома десятками, а сама компанія є одним з незаперечних лідерів б'юті-індустрії. Помилки, засудження і труднощі - неминучі супутники успіху. Як сказав Арістотель, є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким.

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