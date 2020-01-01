В Днепре задержали двух мужчин, устроивших стрельбу на улице

Во время ссоры они ранили своего знакомого.

В Днепре полиция задержала двух вооруженных мужчин, которые нанесли огнестрельное ранение своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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По версии следствия, 18 августа 2020 года возле одного из домов в Новокодацком районе произошла ссора между двумя ранее судимыми местными жителями и их знакомым. Во время конфликта 42-летний преступник вынул пистолет и выстрелил в ногу своего оппонента.

По данному факту открыто уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины. Подозреваемые задержаны по месту жительства.

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Во время обысков у них изъяли два пистолета, гранату Ф-1, кастет, ножи и 26 пакетов с таблетками неизвестного происхождения. Таблетки отданы на экспертизу, как и оружие.

Ранее в Днепре преступник застрелил офицера полиции. Трагедия произошла, когда задержанного везли в его собственной машине в райотдел полиции. Злоумышленник достал пистолет из-под заднего сиденья, на котором сидел, и открыл огонь.