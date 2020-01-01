Офицер ВСУ обворовывал украинских миротворцев в Конго – ГБР

Военнослужащий успел присвоить почти полмиллиона гривен, когда его разоблачили правоохранители.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении офицера Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Как сообщает пресс-служба ГБР, офицера подозревают в коррупции и мошенничестве.

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Досудебным расследованием установлено, что в период с июля 2019 по март 2020 года военнослужащий обманом, под предлогом решения вопроса о командировке граждан в составе миротворческого контингента ООН в Демократическую Республику Конго, завладел средствами военнослужащих и гражданских лиц на общую сумму 448 520 гривен.

Кроме этого, он также побудил одного из граждан к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Фигуранту вменяют подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст . 369 УК Украины); завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) (ч. 1 ст. 190 УК Украины); завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить следователя за служебный подлог во время Майдана. Также экс-милиционера обвиняют в незаконном привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.