В Кирилловке на пляже с курортниками устроили гонки на джипах

Гонщиков не смущало присутствие отдыхающих, среди которых были дети.

Гонщиков не смущал полный пляж людей скриншот из видео

В Кирилловке Запорожской области на пляже, полном людей, двое устроили дрифт. Молодые люди гоняли по песчаному побережью на внедорожниках.

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Об этом сообщили очевидцы, выложив видео в сеть.

Гонщики разгонялись и на скорости выделывали виражи. При этом на пляже поднялся песчаный вихрь, пыль летела в глаза отдыхающим.

Причем в это время по берегу бегали дети. Только чудом никто из малышей не оказался под колесами джипов.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму мужчина нагайкой выгнал отдыхающих с пляжа.

