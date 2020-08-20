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В Кирилловке на пляже с курортниками устроили гонки на джипах

Комментариев: 1
Гонщиков не смущало присутствие отдыхающих, среди которых были дети.
Гонщиков не смущал полный пляж людей
Гонщиков не смущал полный пляж людей
скриншот из видео

В Кирилловке Запорожской области на пляже, полном людей, двое устроили дрифт. Молодые люди гоняли по песчаному побережью на внедорожниках.

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Об этом сообщили очевидцы, выложив видео в сеть.

Гонщики разгонялись и на скорости выделывали виражи. При этом на пляже поднялся песчаный вихрь, пыль летела в глаза отдыхающим.

Причем в это время по берегу бегали дети. Только чудом никто из малышей не оказался под колесами джипов.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму мужчина нагайкой выгнал отдыхающих с пляжа.

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Теги: дрифт, пляж, Кирилловка, Запорожская область, отдыхающие, гонки
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    20.08.2020, 12:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Таких надо отстреливать.
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