Степанов на Донбассе застрял в лифте детской больницы

Главу Минздрава выпустили через полчаса.

Перед тем руководство больницы похвасталось новым ремонтом скриншот из видео

Руководитель МОЗ Максим Степанов посетил с инспекцией Донецкую область. Он, в частности, проверил готовность к второй волне коронавируса больниц Славянска и Краматорска.

Читай также: Степанов рассказал о работе детских садов осенью

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

В детской областной больнице в Славянске главу Минздрава ждал неприятный сюрприз. Степанов застрял в лифте и просидел там с полчаса.

Читай также: Украинские больницы готовы принять 34 тысячи больных Covid-19

По имеющимся данным, в подъемник с руководителем МОЗа набилась куча народу. Вот он и остановился из-за перегруза.

Интересно, что перед тем администрация больницы успела похвастаться перед министром свежим ремонтом.

Напомним, ранее мы писали, что Степанов поехал в Донецкую область проверять больницы.

