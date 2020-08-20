Степанов на Донбассе застрял в лифте детской больницы
Руководитель МОЗ Максим Степанов посетил с инспекцией Донецкую область. Он, в частности, проверил готовность к второй волне коронавируса больниц Славянска и Краматорска.
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Об этом речь идет в сюжете ТСН.
В детской областной больнице в Славянске главу Минздрава ждал неприятный сюрприз. Степанов застрял в лифте и просидел там с полчаса.
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По имеющимся данным, в подъемник с руководителем МОЗа набилась куча народу. Вот он и остановился из-за перегруза.
Интересно, что перед тем администрация больницы успела похвастаться перед министром свежим ремонтом.
Напомним, ранее мы писали, что Степанов поехал в Донецкую область проверять больницы.