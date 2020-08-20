Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов на Донбассе застрял в лифте детской больницы

Комментариев: 2
Главу Минздрава выпустили через полчаса.
Перед тем руководство больницы похвасталось новым ремонтом
Перед тем руководство больницы похвасталось новым ремонтом
скриншот из видео

Руководитель МОЗ Максим Степанов посетил с инспекцией Донецкую область. Он, в частности, проверил готовность к второй волне коронавируса больниц Славянска и Краматорска.

Читай также: Степанов рассказал о работе детских садов осенью

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

В детской областной больнице в Славянске главу Минздрава ждал неприятный сюрприз. Степанов застрял в лифте и просидел там с полчаса.

Читай также: Украинские больницы готовы принять 34 тысячи больных Covid-19

По имеющимся данным, в подъемник с руководителем МОЗа набилась куча народу. Вот он и остановился из-за перегруза.

Интересно, что перед тем администрация больницы успела похвастаться перед министром свежим ремонтом.

Напомним, ранее мы писали, что Степанов поехал в Донецкую область проверять больницы.

Поделись:
Теги: больница, министр, Степанов, Донбасс, лифт, подъемник, конфуз, глава минздрава, министр, Донецкая область, Славянск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ftb1    20.08.2020, 12:49
Оценка:  0
ftb1
Первую вакцину нужно опробовать на Шмыгале.
lusyika    20.08.2020, 12:42
Оценка:  -1
lusyika
ХА-ХА-ХА Не боялося в ліфтах їздити??????
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь