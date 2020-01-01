В Одесской области внезапно умерла 13-летняя девочка

Правоохранители устанавливают причину смерти ребенка.

В Одесской области вчера вечером, 19 августа, умерла 13-летняя девочка, которой внезапно на улице стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По предварительной информации, эта трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. 13-летняя девочка играла возле дома с другими детьми. Внезапно ей стало плохо. Соседи вызвали "скорую помощь" и сообщили об этом родителям ребенка.

Девочку немедленно отвезли в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ей жизнь.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "внезапная смерть". На месте происшествия работали полицейские. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в селе Гребни Кагарлыцкого района Киевской области погиб 13-летний мальчик. Его задавило кирпичами на заброшенном животноводческом комплексе.