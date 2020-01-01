В Одессе полицейский с сообщником угнали BMW 320D – ГБР

Теперь обоим злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили инспектору патрульной полиции Одесской области и еще одному гражданину о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Досудебным расследованием установлено, что в начале февраля 2020 года лейтенант полиции решил незаконно завладеть автомобилем BMW 320D. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому.

Действуя по предварительному сговору, полицейский вместе с сообщником прибыли к дому в Одессе, где был припаркован указанный автомобиль. С целью конспирации своих противоправных действий они сняли с автомобиля регистрационный номер Республики Беларусь и заменили на регистрационный номер Республики Польша.

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В дальнейшем, с помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправных действиях, сообщники перевезли автомобиль в село Дачное Одесской области.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов был обнаружен и изъят украденный автомобиль.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Херсонщины приютил у себя экс-уголовника и лишился авто. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.