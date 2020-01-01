Жительница Запорожья спасала москитную сетку и погибла

Женщина разбилась, упав с высоты.

Инцидент произошел на ул. Комарова в Запорожье. Там в ночь на 20 августа погибла местная жительница 1975 года рождения.

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Об этом сообщает издание “Актуально”.

Уточняется, что женщина пыталась поймать москитную сетку, которая падала с балкона. В итоге она не удержала равновесие и сорвалась с высоты.

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Упав с 4 этажа, женщина погибла на месте. Очевидцы заявили о происшествии в полицию.

Открыто уголовное дело с пометкой “несчастный случай”.

В то же время свидетели в Телеграм-канале “Это Запорожье” выложили видео с места трагедии.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины показывал трюки и выпал с 9-го этажа.

