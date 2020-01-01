Должностных лиц Командования Медицинских сил задержали за огромную взятку

Злоумышленники хотели поживиться на закупках для ВСУ защитных масок от коронавируса.

Один из взяточников ssu.gov.ua

Сотрудники службы безопасности Украины выявили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты от коронавируса для ВСУ. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, мошенничество организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Злоумышленники вымогали от представителя коммерческой структуры 1 миллион гривен. За это они обещали обеспечить победу компании в торгах на поставку в ВСУ защитных масок. Размер взятки обуславливался стоимостью поставки – 1 гривна на маску.

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Во время передачи взятки злоумышленников задержали. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее правоохранители задержали начальника одного из департаментов Харьковской ОГА, который вымогал взятку. Чиновник хотел получить от коммерческой структуры 1,320 млн гривен.