На Волыни мужчина пытался убить пса шилом: Делом занялась полиция

Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.

На Волыни по факту жестокого обращения с животным полиция открыла уголовное производство против жителя Рожищенского района. Как сообщает пресс-служба полиции, 52-летний мужчина поместил собаку в мешок и шилом изувечил ее.

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Происшествие произошло во вторник вечером. Об инциденте в полицию сообщили местные жители. Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина с помощью шила хотел расправиться с собакой, но помешали неравнодушные граждане. Правоохранители вместе с ветеринаром осмотрели пса. У животного обнаружили, в частности, сломанные ребра и колото-резаные раны. Орудие преступления полицейские изъяли.

Сведения внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Травмированную животное отправили для проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Реабилитацией собаки занимаются неравнодушные граждане.

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Ведется следствие, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства уголовного преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику в совершении инкриминируемого преступления.

Санкция статьи предусматривает от 17 до 51 тыс. Штрафа или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске пенсионер сбросил пса с моста. Сейчас правоохранители выясняют мотивы жестокого поступка.