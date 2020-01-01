Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых три ребенка.

Пожар был потушен около полуночи ГСЧС

Вечером в Днепре загорелась пожар шахта лифта в девятиэтажном жилом доме по переулку Крушельницкой Амур-Нижнеднепровский района города. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 23 августа.

Информация о возгорании была получена в 23:00 субботы. По вызову сразу были направлены дежурные отделения 3-й, 5-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник в лифтовой шахте на первом этаже. Огонь охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки.

Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых три ребенка.

Огнем было повреждено лифтовую шахту, лифтовую кабину с первого по третий этаж и высоковольтный кабель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров и 27 метров погонных.

Пожар локализовали в 23:50 и ликвидировали в 23:58. Никто не пострадал.

К тушению пожара привлечены 19 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре произошел пожар в многоэтажке

Напомним, вечером 19 августа в центре Киева загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Большая Васильковская. Огнем в общей сложности была охвачена площадь 800 кв. м.

Также сообщалось, что в городе Малин Житомирской области произошел пожар в католическом храме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet