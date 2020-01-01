Итоги 22 августа: Наибольший флаг и новый прирост COVID-19

Подборка самых важных новостей за прошедшие сутки.

Наибольший флаг был поднят на Печерских холмах в Киеве КГГА

В столице ко Дню государственного флага и Дню независимости поднят наибольший в стране флаг. В частности, размеры полотна равняются 16 и 24 метра, а высота флагштока составляет около 90 метров.

Новый виток COVID-19

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В Украине за последние сутки был зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом - 2328 человек. Всего в стране зафиксирован 102 971 случай COVID-19.

Лукашенко привел армию в боевую готовность

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Президент Беларуси Александр Лукашенко привел войска в боевую готовность в связи с напряжением на границе - “шевеление войск НАТО в непосредственной близости от белорусских границ на территории Польши и Литвы“.

По поручению президента силовики должны будут закрыть бастующие предприятия, а также выявить всех “провокаторов“.

Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор

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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию.

Канье Уэст стал кандидатом в президенты США

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Американский рэпер Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штате Луизиана. При этом сам музыкант не верит в свою победу.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.