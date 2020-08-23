Коронавирус в Украине: Заболели снова почти две тысячи человек
За последние сутки в стране зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса.
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По состоянию на 23 августа в Украине зафиксировано 1987 случаев COVID-19. Всего в стране подтверждено 104 958 случаев, из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает МОЗ в воскресенье, 23 августа.
Коронавирус в Украине - Статистика по областям:
- Винницкая область - 3592 случая;
- Волынская область - 5102 случая;
- Днепропетровская область - 1966 случаев;
- Донецкая область - 1234 случая;
- Житомирская область - 2821 случай;
- Закарпатская область - 6987 случаев;
- Запорожская область - 1331 случай;
- Ивано-Франковская область - 7805 случаев;
- Кировоградская область - 764 случая;
- г. Киев - 11814 случаев;
- Киевская область - 4952 случая;
- Львовская область - 13 111 случаев;
- Луганская область - 243 случая;
- Николаевская область - 981 случай;
- Одесская область - 5909 случаев;
- Полтавская область - 642 случая;
- Ровенская область - 8460 случаев;
- Сумская область - 1165 случаев;
- Тернопольская область - 4626 случаев;
- Харьковская область - 7493 случая;
- Херсонская область - 334 случая;
- Хмельницкая область - 1946 случаев;
- Черновицкая область - 8926 случаев;
- Черкасская область - 1286 случаев;
- Черниговская область - 1468 случаев.
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