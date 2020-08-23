Коронавирус в Украине: Заболели снова почти две тысячи человек

За последние сутки в стране зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса.

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По состоянию на 23 августа в Украине зафиксировано 1987 случаев COVID-19. Всего в стране подтверждено 104 958 случаев, из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает МОЗ в воскресенье, 23 августа.

Коронавирус в Украине - Статистика по областям:

Винницкая область - 3592 случая;

Волынская область - 5102 случая;

Днепропетровская область - 1966 случаев;

Донецкая область - 1234 случая;

Житомирская область - 2821 случай;

Закарпатская область - 6987 случаев;

Запорожская область - 1331 случай;

Ивано-Франковская область - 7805 случаев;

Кировоградская область - 764 случая;

г. Киев - 11814 случаев;

Киевская область - 4952 случая;

Львовская область - 13 111 случаев;

Луганская область - 243 случая;

Николаевская область - 981 случай;

Одесская область - 5909 случаев;

Полтавская область - 642 случая;

Ровенская область - 8460 случаев;

Сумская область - 1165 случаев;

Тернопольская область - 4626 случаев;

Харьковская область - 7493 случая;

Херсонская область - 334 случая;

Хмельницкая область - 1946 случаев;

Черновицкая область - 8926 случаев;

Черкасская область - 1286 случаев;

Черниговская область - 1468 случаев.

Ранее в России заявили о создании "антиковидной" пропускной системы.