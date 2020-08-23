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Коронавирус в Украине: Заболели снова почти две тысячи человек

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За последние сутки в стране зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

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По состоянию на 23 августа в Украине зафиксировано 1987 случаев COVID-19. Всего в стране подтверждено 104 958 случаев, из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели. 

Об этом сообщает МОЗ в воскресенье, 23 августа. 

Коронавирус в Украине - Статистика по областям: 

  • Винницкая область - 3592 случая;
  • Волынская область - 5102 случая;
  • Днепропетровская область - 1966 случаев;
  • Донецкая область - 1234 случая;
  • Житомирская область - 2821 случай;
  • Закарпатская область - 6987 случаев;
  • Запорожская область - 1331 случай;
  • Ивано-Франковская область - 7805 случаев;
  • Кировоградская область - 764 случая;
  • г. Киев - 11814 случаев;
  • Киевская область - 4952 случая;
  • Львовская область - 13 111 случаев;
  • Луганская область - 243 случая;
  • Николаевская область - 981 случай;
  • Одесская область - 5909 случаев;
  • Полтавская область - 642 случая;
  • Ровенская область - 8460 случаев;
  • Сумская область - 1165 случаев;
  • Тернопольская область - 4626 случаев;
  • Харьковская область - 7493 случая;
  • Херсонская область - 334 случая;
  • Хмельницкая область - 1946 случаев;
  • Черновицкая область - 8926 случаев;
  • Черкасская область - 1286 случаев;
  • Черниговская область - 1468 случаев.

Ранее в России заявили о создании "антиковидной" пропускной системы.

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Теги: Украина, новости, коронавирус
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Комментариев (1)
navigator2    23.08.2020, 12:56
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