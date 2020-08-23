МОЗ: В Украине 50 тыс врачей - пенсионеры

По словам главы МОЗ, в стране остро стоит вопрос дефицита кадров.

В Украине остро стоит вопрос дефицита кадров. В частности, около 50 тысяч медработников - это люди пенсионного возраста. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время очередного видеобрифинга в воскресенье, 23 августа.

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“Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас сегодня в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста. То есть, это люди, которые уже находятся на пенсии“, - заявил он.

По словам министра, только в сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей. Также он отметил отток кадров за границу из-за низкого уровня оплаты труда. Максим Степанов уверен, заработные платы врачей в Украине слишком маленькие и должны составлять около 20-25 тыс грн.

Ранее сообщалось о том, что в России заявили о создании “антиковидной“ пропускной системы. Она получила название Зоркий.