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Погода в Украине сегодня: На западе дожди, в Киеве солнечно

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Дожди ожидаются в пяти западных областях страны.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В воскресенье, 23 августа, погода в пяти западных областях будет дождливой. В остальных регионах тепло, солнечно и сухо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 23 августа

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На западе страны температура будет колебаться в пределах от +24 до +29 днем и +15 ночью. Также ожидаются дожди в Закарпатской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В центральных и северных регионах Украины ожидается аналогичная температура днем и ночью, но без дождей. 

В юго-восточных областях будет теплее - от +24 до +29 тепла днем и +14 до +18 градусов ночью.

Прогноз погоды на 23 августа в Украине
Прогноз погоды на 23 августа в Украине
Скриншот

Погода в Киеве 23 августа

Столицу воскресенье порадует теплой, солнечной погодой. Воздух в Киеве прогреется до +26 до +28 днем и +16 ночью.

Прогноз погоды на 23 августа в Киеве
Прогноз погоды на 23 августа в Киеве
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

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Теги: погода, погода в Украине, погода в Киеве, погода сегодня
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