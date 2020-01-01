Погода в Украине сегодня: На западе дожди, в Киеве солнечно

Дожди ожидаются в пяти западных областях страны.

В воскресенье, 23 августа, погода в пяти западных областях будет дождливой. В остальных регионах тепло, солнечно и сухо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 23 августа

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На западе страны температура будет колебаться в пределах от +24 до +29 днем и +15 ночью. Также ожидаются дожди в Закарпатской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В центральных и северных регионах Украины ожидается аналогичная температура днем и ночью, но без дождей.

В юго-восточных областях будет теплее - от +24 до +29 тепла днем и +14 до +18 градусов ночью.

Прогноз погоды на 23 августа в Украине Скриншот

Погода в Киеве 23 августа

Столицу воскресенье порадует теплой, солнечной погодой. Воздух в Киеве прогреется до +26 до +28 днем и +16 ночью.

Прогноз погоды на 23 августа в Киеве Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.