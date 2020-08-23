В Жмеринке поймали педофила

58-летний житель Винницкой области обвиняется в развращении несовершеннолетних.

Полицейские Жмеринки Винницкой области задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает полиция в воскресенье, 23 августа.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Проводится досудебное расследование. Все это время мужчина будет находиться под стражей.

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“Следователи Жмеринского отдела полиции по процессуальному руководству местной прокуратуры объявили о подозрении по ч 2 ст 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины“ - говорится в сообщении.

Продолжается расследование Полиция

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине нашли в яме 7-летнего ребенка, пропавшего накануне. Девочка жива.