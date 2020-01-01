В ВСУ за сутки полсотни новых заболевших коронавирусом

На самоизоляции находятся более 900 военнослужащих. У 239 человек она заканчивается в ближайшие трое суток.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В целом сейчас болеет 579 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 23 августа.

Так, из 48 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащего. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек: Киевская область - 9 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Львовская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 3 работника ВС Украны, Черниговская область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 военнослужащий и Тернопольская - 1 военнослужащий).

"Всего за время пандемии выздоровели - 887 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 239 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа сообщалось о рекордном количестве заболевших коронавирусом в ВСУ – 59 человек. Тогда были госпитализированы 12 человек.

Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа в Украине выявили менее 2 тысяч новых случаев коронавируса. Снижение произошло после четырех суток роста.

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