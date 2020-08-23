Тимошенко заболела коронавирусом, состояние тяжелое

Вместе с Тимошенко заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным, утверждают источники.

Юлия Тимошенко не пользуется маской во время заседаний парламента Instagram.com

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19. Заболели также члены ее семьи. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, которое издание называет достоверными.

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“Вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным“, – говорится в сообщении.

Где и когда именно заразилась Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Иллюстративное фото Instagram.com

Пресс-секретарь Марина Сорока подтвердила информацию о болезни Тимошенко.

“Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется“ - отметила пресс-секретарь.

Накануне сообщалось, что коронавирусом заразился глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш. Он ушел самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1987 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.