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Тимошенко заболела коронавирусом, состояние тяжелое

Комментариев: 1
Вместе с Тимошенко заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным, утверждают источники.
Юлия Тимошенко не пользуется маской во время заседаний парламента
Юлия Тимошенко не пользуется маской во время заседаний парламента
Instagram.com

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19. Заболели также члены ее семьи. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, которое издание называет достоверными.

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“Вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным“, – говорится в сообщении.

Где и когда именно заразилась Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Instagram.com

Пресс-секретарь Марина Сорока подтвердила информацию о болезни Тимошенко. 

“Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется“ - отметила пресс-секретарь.

Накануне сообщалось, что коронавирусом заразился глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш. Он ушел самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1987 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Теги: Юлия Тимошенко, Батькивщина, заражение, Коронавирус, ВО Батьківщина, Коронавирус в Украине
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Комментариев (1)
John*B    23.08.2020, 13:43
Оценка:  -22
John*B
Может здохнет уже наконец!
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