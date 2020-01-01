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На границе Украины с Румынией и Венгрией застряли сотни авто

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Образование очередей связывают с тем, что правительство Венгрии решило ввести более жесткие правила выезда за границу.
Люди по несколько часов стоят в очередях на границе
Люди по несколько часов стоят в очередях на границе
Мукачево.net

На границе Украины с Румынией и Венгрией образовалась очередь из более двух сотен автомобилей. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах Тиса, Лужанка и Дяково. Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы в воскресенье, 23 августа.

Так, на украинско-венгерской границе перед границей стоят 130 авто: Тиса – 50 и Лужанка – 80.

На украинско-румынском КПП Дьяково в очереди стоят 110 машин.

По данным Мукачево.net, образование очередей на КПП связывают с тем, что правительство Венгрии решило ввести более жесткие правила выезда за границу.

"Закарпатцы отмечают, что между украинским и венгерским КПП в буферной зоне они простаивают минимум четыре часа", – пишет издание.

Ранее в августе уже сообщалось об огромных очередях на украинско-венгерской границе. Тогда это связывали с введением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавируса, а также необходимостью изучения и проверки документов путешественников.

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Теги: Украина, Венгрия, граница, Румыния, очередь, КПП, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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