Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВСУ поставили новый ракетный комплекс Нептун

Комментариев: 0
Военные приняли на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун.
Министр обороны подписал соответствующий указ
Министр обороны подписал соответствующий указ
Укроборонпром

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса Нептун. Об этом сообщается на сайте Минобороны в воскресенье, 23 августа.

Читай также: Военные показали уничтожение цели ракетой Нептун

“Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу“ - говорится в сообщении.

Справка: РК-360МЦ Нептун является украинским береговым ракетным комплексом, разработанным на предприятии Луч в 2018 году.

Технические характеристики РК-360 МЦ

  • Дальность стрельбы от 7 до 280 км.
  • Удаленность стартовой позиции от береговой полосы: не более 25 км.
  • Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе: 24 единицы.
  • Интервал пуска в залпе от 3 до 5 сек.
  • Время развертывания комплекса на новой позиции: до 10 минут.
  • Запас движения комплекса по суше: до 1000 км.
  • Угол обзора: ± 60 °.
  • Диаметр ракеты 380 мм.
  • Вес ракеты: 870 кг.
  • Вес боевой части 150 кг.
  • Скорость ракеты 900 км / ч.

Как сообщалось ранее были раскрыты основные характеристики ракетного комплекса Нептун, который будет предназначен для уничтожения вражеских кораблей. В частности, дальность полета этой крылатой ракеты – от 7 до 280 км.

Поделись:
Теги: Украина, ВСУ, Нептун, Нептун ракеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь