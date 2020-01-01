В ВСУ поставили новый ракетный комплекс Нептун

Военные приняли на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун.

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса Нептун. Об этом сообщается на сайте Минобороны в воскресенье, 23 августа.

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“Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу“ - говорится в сообщении.

Справка: РК-360МЦ Нептун является украинским береговым ракетным комплексом, разработанным на предприятии Луч в 2018 году.

Технические характеристики РК-360 МЦ

Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Удаленность стартовой позиции от береговой полосы: не более 25 км.

Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе: 24 единицы.

Интервал пуска в залпе от 3 до 5 сек.

Время развертывания комплекса на новой позиции: до 10 минут.

Запас движения комплекса по суше: до 1000 км.

Угол обзора: ± 60 °.

Диаметр ракеты 380 мм.

Вес ракеты: 870 кг.

Вес боевой части 150 кг.

Скорость ракеты 900 км / ч.

Как сообщалось ранее были раскрыты основные характеристики ракетного комплекса Нептун, который будет предназначен для уничтожения вражеских кораблей. В частности, дальность полета этой крылатой ракеты – от 7 до 280 км.