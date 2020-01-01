В День Независимости Украину накроют грозы
Солнечно будет только на юге и востоке страны.
В День Независимости в Украине ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр в воскресенье, 23 августа.
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“По данным Укргидрометцентра, 24 августа в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы. Днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с“ - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области также ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25 градусов днем и +17 ночью.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.