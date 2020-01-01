В Сумах усилили карантин

В городе в ночное время запретят работу развлекательных заведений, ночных клубов, а также заведений общественного питания.

В связи с попаданием Сум к "желтой" зоне, в городе усилили карантинные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"В Сумах члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания приняли изменения в ряд ограничительных мер, связанных с коронавирусом через отнесение города к "желтой" зоне по распространению COVID-19", - говорится в сообщении.

Ограничения будут отвечать тем, которые предусмотрены для "желтой" зоны.

В частности:

- запрещена деятельность хостелов, проведения массовых мероприятий, религиозных мероприятий и сборов совладельцев многоквартирных домов при условии осуществления контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания одного лица на 10 квадратных метров площади здания или территории;

- кинотеатры и учреждения культуры могут работать только при условии наполнения помещения до 50% и соблюдения лицами социальной дистанции;

- запрещено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с психическим или интеллектуальным нарушением учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги семьям, лицам , которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;

- запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, а также заведений общественного питания после 24:00 до 07:00;

- запрещено проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и пребывания более одного человека на 10 м2.

- физическим лицам, наемным работникам запрещено осуществлять торговлю в неустановленных местах и без соответствующего разрешения на территории Сумской городской ОТГ с помощью объектов передвижной розничной торговли, движущихся транспортных средств для торговли, емкостей, бочек, лотков, столиков;

- перевозки пассажиров на городском транспорте в количестве более чем количество мест для сидения и без средств индивидуальной защиты тоже под запретом;

- проведение тренировок и выступлений профессиональных команд разрешено при условии отсутствия зрителей;

- работа детских аттракционов в свою очередь также ограничена.

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