На Донбассе около месяца нет боевых потерь

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что весь мир видит, как Украина и ее воины хотят перемирия на востоке.

На Донбассе с начала всеобъемлющего перемирия 27 июля, то есть в течение 28 дней подряд, ни один украинский военный не погиб вследствие обстрелов и не получил ранение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага 23 августа, сообщает hromadske.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые цивилизованные люди хотят мира на востоке Украины", - сказал президент.

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что 22 августа враг один раз нарушил перемирие у Марьинки, но никто не пострадал.

В ОБСЕ за все время насчитали 634 нарушения перемирия.

Как известно, с 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня. В частности эти договоренности запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных Сил могут применять дисциплинарные взыскания.

Сепаратисты регулярно нарушают новый режим "тишины": открывают огонь и инженерно оборудуют свои позиции. В штабе говорят, что провокационные обстрелы не угрожают жизни военных, поэтому огонь в ответ не открывают.

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