Посольство США поздравило украинцев с Днем независимости песней
Посольство США также опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США.
В посольстве Соединенных Штатов традиционно поздравили украинцев с Днем независимости и записали видеопоздравления. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
В этом году американские дипломаты решили записать два видеопоздравления. Первое - песню "Ой, ходит сон" - они уже опубликовали.
"По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime!" - добавили в посольстве.
В День независимости, 24 августа, посольство опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.
Как сообщалось, в Украину на празднование Дня независимости пригласили иностранных гостей.
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