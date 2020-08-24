Посольство США поздравило украинцев с Днем независимости песней

Посольство США также опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США.

В посольстве Соединенных Штатов традиционно поздравили украинцев с Днем независимости и записали видеопоздравления. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В этом году американские дипломаты решили записать два видеопоздравления. Первое - песню "Ой, ходит сон" - они уже опубликовали.

"По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime!" - добавили в посольстве.

В День независимости, 24 августа, посольство опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

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