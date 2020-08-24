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Посольство США поздравило украинцев с Днем независимости песней

Комментариев: 1
Посольство США также опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США.
 
В посольстве Соединенных Штатов традиционно поздравили украинцев с Днем независимости и записали видеопоздравления. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
 
В этом году американские дипломаты решили записать два видеопоздравления. Первое - песню "Ой, ходит сон" - они уже опубликовали.
 
 
"По легенде, эта украинская мелодия вдохновила американского композитора Джорджа Гершвина на создание знаменитого Summertime!" - добавили в посольстве.
 
В День независимости, 24 августа, посольство опубликует второе видео с поздравлением от временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.
 
Как сообщалось, в Украину на празднование Дня независимости пригласили иностранных гостей.
 

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Теги: США, День Независимости, посольство, Поздравление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KоляТашлинков    24.08.2020, 00:58
Оценка:  -21
KоляТашлинков
Присоединяюсь к поздравлениям с Дном Зависимости!
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