В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Госпогранслужба Украины привлекла дополнительные силы и средства, чтобы надежнее защищать границу.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины сейчас усиленно охраняют государственную границу с Беларусью и ресурса для этого достаточно. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Он говорит, что приехал на украинско-белорусский участок границы в пределах Киевской и Черниговской областей, чтобы проверить готовность подразделений выполнять задачи в усиленном режиме.

По словам Дейнеко, ГПСУ привлекла дополнительные силы и средства, чтобы надежнее защищать границу. Таким образом хотят не допустить "нестандартных ситуаций или любых провокаций". Сейчас ситуация остается спокойной.

Отмечается, что украинские пограничники собирают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Также в ГПСУ увеличили количество пограничных нарядов.

Кроме того, пограничники привлекли катера Safe Boat 27 мобильного пограничного отряда ДОЗОР, получившие в рамках международной технической помощи. А беспилотники постоянно проводят воздушный мониторинг.

Ежедневно пограничники оформляют примерно 5 тысяч человек на въезд и выезд из Украины. Сейчас на границе с Беларусью в целом функционирует 7 пунктов пропуска. А вот 10 пунктов пропуска с марта временно закрыли из-за коронавируса.

Отметим, что гражданам Украины с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь будет нужен загранпаспорт.

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