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Украина отмечает День Независимости

Комментариев: 3
Из-за коронавируса в этом году изменили программу празднования. В Киеве пройдет Марш защитников.
Традиционного празднования в этом году не будет
Традиционного празднования в этом году не будет
Офис президента
В Украине в понедельник, 24 августа, отмечают День Независимости.
 
 
После августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.
 
Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан. 

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.

Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой примут участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.

Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади. Начало в 9:00.

В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц:

  • ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
  • ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
  • ул. А.Тарасовой;
  • ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);
  • ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);
  • Софийская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)
  • ул. Десятинная.

Отметим, согласно опросу, сколо 40% украинцев не считают День независимости праздником. Противоположное мнение имеют 47% опрошенных.

 

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Теги: Украина, Киев, праздники, День Независимости, Независимость Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    24.08.2020, 12:25
Оценка:  0
Мыкола
Клюква , а кто тогда устраивал майданы, поддерживал Тимошенко, а потом евросолидарность?Это наверное коммунисты все устраивали и поддерживали ? Вы даже не понимаете, что вами управляют те. кому Украина до лампочки
Мыкола    24.08.2020, 10:30
Оценка:  -19
Мыкола
Сравните экономику Украины до независимости и нынешнюю экономику вроде бы независимой, а на самом деле колониальной Украины, которой указывают как жить все, кому не лень. И оцените ту пропасть, в которую столкнули страну националисты.Это же ужас ! И этот ужас будет только увеличиваться!
Брюква_и_Клюква    24.08.2020, 12:11
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Старый идиот, националисты никогда не были при власти в Украине.
KоляТашлинков    24.08.2020, 09:52
Оценка:  -23
KоляТашлинков
Присоединяюсь к поздравлениям с Дном Зависимости!
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