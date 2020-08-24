Украина отмечает День Независимости

Из-за коронавируса в этом году изменили программу празднования. В Киеве пройдет Марш защитников.

Традиционного празднования в этом году не будет Офис президента

В Украине в понедельник, 24 августа, отмечают День Независимости.

После августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.

Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой примут участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.

Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади. Начало в 9:00.

В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц:

ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

ул. А.Тарасовой;

ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)

ул. Десятинная.

Отметим, согласно опросу, сколо 40% украинцев не считают День независимости праздником. Противоположное мнение имеют 47% опрошенных.

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