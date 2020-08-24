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Главное 23 августа: "Линейка чести и памяти" и COVID-19 у Тимошенко

Комментариев: 2
Самые главные события 23 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

В Украине за сутки зарегистрировали 1 987 новых случаев COVID-19, выступление Зеленского на международном волонтерском и ветеранском форуме, Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и Зеленский собрал президентов на “линейку чести и памяти“. Мы отобрали самые главные новости за прошедшие сутки. 

Новые случаи коронавируса

За 22 августа в Украине зарегистрировали 1 987 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро, 23 августа, 104 958 украинцев заразились коронавирусом. 2 271 человек умерли, а 52 235 человек выздоровели. Больше нет разделения медучреждений для людей с COVID-19 на больницы первой и второй волны. Они объединены. 

Выступление Зеленского на волонтерском и ветеранском форуме

Президент Владимир Зеленский выступил на III международном волонтерском и ветеранском форуме. Он заявил, что нам нужен мир только на условиях Украины. По его словам, только “современное и мощное войско может быть гарантией мира“.

Тимошенко заразилась COVID-19

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Ранее в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.

Зеленский собрал президентов на “линейку чести и памяти“

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывших лидеров на празднование Дня флага, “чтобы понять, какую страну построили“. Он подчеркнул, что каждый глава “ценит и любит свою страну“. Нынешний президент уверен, ни один из предшественников “не позволит разорвать ее ради сиюминутных политических целей“

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Теги: коронавирус, Зеленский, Тимошенко
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Комментариев (2)
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Яроcлав    24.08.2020, 11:58
Оценка:  +1
Яроcлав
Клоун! тебе вчера не икалось? Тебя Лукашеску и Януковощь вчера вспоминали))) А Пыня даже пианино обещал подарить и на концерты к себе приглашать, если сам на Ростов по-тихому свалишь.
Яроcлав    24.08.2020, 11:44
Оценка:  -2
Яроcлав
"линейка чести и памяти..." сцука. Клова!!! Та не всех в эту линейку поставил!!! Яныка забыл! И сам становись - ты уже заслужил!! Хотя... тебе Клова, нужно на четвереньках возле Яныка стоять, потому что ты его собака!!!!
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