Главное 23 августа: "Линейка чести и памяти" и COVID-19 у Тимошенко

Самые главные события 23 августа.

В Украине за сутки зарегистрировали 1 987 новых случаев COVID-19, выступление Зеленского на международном волонтерском и ветеранском форуме, Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и Зеленский собрал президентов на “линейку чести и памяти“. Мы отобрали самые главные новости за прошедшие сутки.

Новые случаи коронавируса

За 22 августа в Украине зарегистрировали 1 987 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро, 23 августа, 104 958 украинцев заразились коронавирусом. 2 271 человек умерли, а 52 235 человек выздоровели. Больше нет разделения медучреждений для людей с COVID-19 на больницы первой и второй волны. Они объединены.

Выступление Зеленского на волонтерском и ветеранском форуме

Президент Владимир Зеленский выступил на III международном волонтерском и ветеранском форуме. Он заявил, что нам нужен мир только на условиях Украины. По его словам, только “современное и мощное войско может быть гарантией мира“.

Тимошенко заразилась COVID-19

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Ранее в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.

Зеленский собрал президентов на “линейку чести и памяти“



Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывших лидеров на празднование Дня флага, “чтобы понять, какую страну построили“. Он подчеркнул, что каждый глава “ценит и любит свою страну“. Нынешний президент уверен, ни один из предшественников “не позволит разорвать ее ради сиюминутных политических целей“