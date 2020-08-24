В Украине снизился прирост коронавируса

За воскресенье в Украине выявили 1799 заболевших - минимум за пять дней.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

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“24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев“, - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.

За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3624 случая;

Волынская область - 5147 случаев;

Днепропетровская область - 2005 случаев;

Донецкая область - 1237 случаев;

Житомирская область - 2864 случая;

Закарпатская область - 7026 случаев;

Запорожская область - 1377 случаев;

Ивано-Франковская область - 7975 случаев;

Кировоградская область - 768 случаев;

Киев - 12023 случая;

Киевская область - 5025 случаев;

Львовская область - 13 253 случая;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 997 случаев;

Одесская область - 6054 случая;

Полтавская область - 663 случая;

Ровенская область - 8559 случаев;

Сумская область - 1187 случаев;

Тернопольская область - 4765 случаев;

Харьковская область - 7634 случая;

Херсонская область - 336 случаев;

Хмельницкая область - 2010 случаев;

Черновицкая область - 9167 случаев;

Черкасская область - 1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.

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Ранее стало известно, что в Украине вторая волна пандемии коронавируса начнется поздней осенью 2020 года, одновременно с новой эпидемией гриппа. Уже активно готовят во всех регионах новые больницы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.