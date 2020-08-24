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В Украине снизился прирост коронавируса

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За воскресенье в Украине выявили 1799 заболевших - минимум за пять дней.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pg/moz.ukr/

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

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“24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев“, - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.

За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3624 случая;
  • Волынская область - 5147 случаев;
  • Днепропетровская область - 2005 случаев;
  • Донецкая область - 1237 случаев;
  • Житомирская область - 2864 случая;
  • Закарпатская область - 7026 случаев;
  • Запорожская область - 1377 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
  • Кировоградская область - 768 случаев;
  • Киев - 12023 случая;
  • Киевская область - 5025 случаев;
  • Львовская область - 13 253 случая;
  • Луганская область - 244 случая;
  • Николаевская область - 997 случаев;
  • Одесская область - 6054 случая;
  • Полтавская область - 663 случая;
  • Ровенская область - 8559 случаев;
  • Сумская область - 1187 случаев;
  • Тернопольская область - 4765 случаев;
  • Харьковская область - 7634 случая;
  • Херсонская область - 336 случаев;
  • Хмельницкая область - 2010 случаев;
  • Черновицкая область - 9167 случаев;
  • Черкасская область - 1297 случаев;
  • Черниговская область - 1520 случаев.

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Ранее стало известно, что в Украине вторая волна пандемии коронавируса начнется поздней осенью 2020 года, одновременно с новой эпидемией гриппа. Уже активно готовят во всех регионах новые больницы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.

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Теги: Минздрав, заболевание, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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KоляТашлинков    24.08.2020, 10:08
Оценка:  -19
KоляТашлинков
О чём новость?Об уменьшении количества новых больных при уменьшении тестирований? Так прекратите вообще тестирования и радостно верещите что коронавируса у нас больше нет!))))))))))
igorevich777    24.08.2020, 09:48
Оценка:  -1
igorevich777
"За минувшие сутки всего были проведены 13 542 теста, из них 9 350 методом ПЦР и 4 192 методом ИФА"
Реально где-то 2800 . Обычно делают до 40 000 тестов в общем.
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