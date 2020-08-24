В Украине снизился прирост коронавируса
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
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“24 августа (состоянием на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев“, - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293.
За сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3624 случая;
- Волынская область - 5147 случаев;
- Днепропетровская область - 2005 случаев;
- Донецкая область - 1237 случаев;
- Житомирская область - 2864 случая;
- Закарпатская область - 7026 случаев;
- Запорожская область - 1377 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
- Кировоградская область - 768 случаев;
- Киев - 12023 случая;
- Киевская область - 5025 случаев;
- Львовская область - 13 253 случая;
- Луганская область - 244 случая;
- Николаевская область - 997 случаев;
- Одесская область - 6054 случая;
- Полтавская область - 663 случая;
- Ровенская область - 8559 случаев;
- Сумская область - 1187 случаев;
- Тернопольская область - 4765 случаев;
- Харьковская область - 7634 случая;
- Херсонская область - 336 случаев;
- Хмельницкая область - 2010 случаев;
- Черновицкая область - 9167 случаев;
- Черкасская область - 1297 случаев;
- Черниговская область - 1520 случаев.
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Ранее стало известно, что в Украине вторая волна пандемии коронавируса начнется поздней осенью 2020 года, одновременно с новой эпидемией гриппа. Уже активно готовят во всех регионах новые больницы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.
Реально где-то 2800 . Обычно делают до 40 000 тестов в общем.