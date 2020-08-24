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День Независимости: Марш и выступление Зеленского

Комментариев: 4
Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.
День Независимости: Марш и выступление Зеленского
Скриншот из видео

В Киеве в понедельник, 24 августа, в рамках празднования Дня Независимости проходит Марш защитников и одновременно выступает президент Владимир Зеленский.

Президент принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.

Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Вместе с тем, из парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади проходит Марш защитников.

 

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Теги: Киев, День Независимости, марш, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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KоляТашлинков    24.08.2020, 10:16
Оценка:  -22
KоляТашлинков
Насколько серъёзный у нас сегодня праздник,можно убедиться,просто включив сейчас ICTV.Когда при власти клоун,то и праздники соответствующие...Хотя то,что сейчас идёт по ICTV,это не простая клоунада.Это пир во время чумы.
whitewo    24.08.2020, 12:02
Оценка:  0
whitewo
Что быпонять какой сегодня праздник - ожно просто посмотреть на горячие пер**ки наших про московских холуев
KоляТашлинков    24.08.2020, 09:54
Оценка:  -24
KоляТашлинков
Смотрю сейчас эту клоунаду по ICTV.)))))
KоляТашлинков    24.08.2020, 09:58
Оценка:  -23
KоляТашлинков
Дзидзьо и Михалок стали заслуженными артистами.Слава Всевышнему что не народными.Да и клоун Зе не терпит конкурентов.)))))
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