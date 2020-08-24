День Независимости: Марш и выступление Зеленского
Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.
В Киеве в понедельник, 24 августа, в рамках празднования Дня Независимости проходит Марш защитников и одновременно выступает президент Владимир Зеленский.
Президент принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.
Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.
Вместе с тем, из парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади проходит Марш защитников.
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