За сутки на Донбассе три нарушения режима тишины

На Донбассе почти месяц держится перемирие. Несмотря на нарушения со стороны сепаратистов, военные не отвечали.

Военные почти месяц не несут потерь на Донбассе Минобороны Украины в Flickr

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 24 августа.

Так, вблизи Авдеевки зафиксирована стрельба из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а около Зайцево несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Марьинки со стороны неподконтрольной Александровки.

С начала текущих суток соблюдается перемирие.

По данным ОБСЕ, с начало перемирия 27 июля зафиксировано 634 нарушения режима прекращения огня.

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