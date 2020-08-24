Украина отмечает 29-ю годовщину независимости: Подробности

Из-за карантина праздник проходит в нестандартном формате.

В Киеве сегодня утром, 24 августа, начались торжества по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В праздничных мероприятиях принимает участие президент Владимир Зеленский.

Читай также: Нам нужен мир только на условиях Украины - Зеленский

Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. В нынешнем году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Второй год подряд в центре украинской столицы проводится Марш защитников Украины.

В центре Киева большое количество людей, много улиц перекрыто. В других украинских городах люди тоже вышли на улицы.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. Она находится на фасаде Михайловского Златоверхого монастыря. Там размещены фотографии и информация о более 4000 украинцев, погибших с начала российской агрессии.

Читай также: Зеленский поздравил украинцев с Днем флага

Зеленский во время своей речи подчеркнул, что в Украине должен наступить мир. Кроме того, он сказал, что борьба с коронавирусом является такой же важной, как и перемирие.

Напомним, что вчера, 23 августа, по инициативе Зеленского состоялась “линейка чести и памяти“. На ней присутствовали бывшие украинские лидеры Кравчук, Кучма, Порошенко, Ющенко, а также действующий президент Владимир Зеленский.