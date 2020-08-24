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Украина отмечает 29-ю годовщину независимости: Подробности

Комментариев: 2
Из-за карантина праздник проходит в нестандартном формате.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

В Киеве сегодня утром, 24 августа, начались торжества по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В праздничных мероприятиях принимает участие президент Владимир Зеленский.

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. В нынешнем году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Второй год подряд в центре украинской столицы проводится Марш защитников Украины. 

В центре Киева большое количество людей, много улиц перекрыто. В других украинских городах люди тоже вышли на улицы. 

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. Она находится на фасаде Михайловского Златоверхого монастыря. Там размещены фотографии и информация о более 4000 украинцев, погибших с начала российской агрессии. 

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Зеленский во время своей речи подчеркнул, что в Украине должен наступить мир. Кроме того, он сказал, что борьба с коронавирусом является такой же важной, как и перемирие.

Напомним, что вчера, 23 августа, по инициативе Зеленского состоялась “линейка чести и памяти“. На ней присутствовали бывшие украинские лидеры Кравчук, Кучма, Порошенко, Ющенко, а также действующий президент Владимир Зеленский.

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Теги: Украина, День Независимости, Зеленский
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Комментариев (2)
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ДонКарлитоUA    24.08.2020, 12:23
Оценка:  -1
ДонКарлитоUA
В очередной раз несуществующую независимость празднуем...Кого хотим наибать?Снова самих-себя?
Uldrih    24.08.2020, 12:13
Оценка:  -1
Uldrih
А ведь у кого-то президент тамадой на свадьбе был…
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