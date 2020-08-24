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В Киеве проходит Марш защитников

Комментариев: 3
Марш защитников на День независимости проходит второй год подряд. В прошлом году насчитали 10 тысяч участников.
В центре Киева в понедельник, 24 августа, проходит Марш защитников ко Дню Независимости Украины.
 
Колонны ветеранов АТО и ООС, волонтеры и активисты собираются возле парка имени Шевченко и пройдут шествием по Крещатику к Михайловскому монастырю.
 
Шествие планируется провести с 11:00 до 13:30. Кроме того, с 14:00 до 17:30 планируется вече на Майдане Незалежности, а с 17.00 будет проводиться акция "Патриотическое слово".
 
 
 
 
Рядом дежурят полиция, полиция диалога, медицинские бригады.
 
Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году торжества ко Дню независимости ограничены. В частности, вместо Майдана мероприятия при участии президента Владимира Зеленского состоялись на Софийской площади.
 

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Теги: Киев, День Независимости, марш, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ДонКарлитоUA    24.08.2020, 12:17
Оценка:  -20
ДонКарлитоUA
Фееричный долбойебизм! :-)
KоляТашлинков    24.08.2020, 11:45
Оценка:  -21
KоляТашлинков
Марш заSHITников?Марш говнюков,что ли?Или марш говнарей?
Путин-Xyйло    24.08.2020, 12:08
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
KоляТашлинков Ты от днА нарасЦии никак не отйдёшь? "Регулярный"опохмел привел тебя к беспробудному пьянству
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