В Киеве проходит Марш защитников

Марш защитников на День независимости проходит второй год подряд. В прошлом году насчитали 10 тысяч участников.

В центре Киева в понедельник, 24 августа, проходит Марш защитников ко Дню Независимости Украины.

Колонны ветеранов АТО и ООС, волонтеры и активисты собираются возле парка имени Шевченко и пройдут шествием по Крещатику к Михайловскому монастырю.

Шествие планируется провести с 11:00 до 13:30. Кроме того, с 14:00 до 17:30 планируется вече на Майдане Незалежности, а с 17.00 будет проводиться акция "Патриотическое слово".

Рядом дежурят полиция, полиция диалога, медицинские бригады.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году торжества ко Дню независимости ограничены. В частности, вместо Майдана мероприятия при участии президента Владимира Зеленского состоялись на Софийской площади.

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