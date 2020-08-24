День Независимости: что сказал Зеленский украинцам

Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины.

Сегодня, 24 августа, во время своей речи на Софиевской Площади в рамках празднования 29-й годовщины украинской независимости президент Владимир Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины.

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Зеленский отметил, что когда началась российская агрессия на востоке, только тогда Украина начала заботиться о своей армии и гордится своими военнослужащими.

Государство сейчас предпринимает максимум усилий, чтобы побороть пандемию коронавируса. Украинские больницы обеспечены всем необходимым. Главное – быть ответственными, и тогда можно побороть вирус.

Глава государства сказал, что люди, ответственные за сдачу без боя украинской территорий, несколько последних лет “давали патриотические проповеди“, но они “будут давать показания“. Он призвал их “не путаться под ногами Украины“.

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Глава государства напомним, что все граждане Украины одинаковы, независимо от языка и религии. Он заявил, что украинцы должны быть едиными и не давать никому возможность посеять между собой вражду.

Зеленский пообещал, что когда в Украине будет прочный мир, тогда в Киеве состоится большой военный парад. После этого ни у кого не возникнет даже мысли нарушать мир в нашей стране.

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 29-ю годовщину независимости. Но из-за пандемии коронавируса и карантина торжества проходят не всегда так, как было раньше.