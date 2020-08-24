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День Независимости: что сказал Зеленский украинцам

Комментариев: 7
Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Офис президента

Сегодня, 24 августа, во время своей речи на Софиевской Площади в рамках празднования 29-й годовщины украинской независимости президент Владимир Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины. 

Читай также: Кто без боя отдал территории, тот будет давать показания, - Зеленский

Зеленский отметил, что когда началась российская агрессия на востоке, только тогда Украина начала заботиться о своей армии и гордится своими военнослужащими.

Государство сейчас предпринимает максимум усилий, чтобы побороть пандемию коронавируса. Украинские больницы обеспечены всем необходимым. Главное – быть ответственными, и тогда можно побороть вирус.

Глава государства сказал, что люди, ответственные за сдачу без боя украинской территорий, несколько последних лет “давали патриотические проповеди“, но они “будут давать показания“. Он призвал их “не путаться под ногами Украины“.

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Глава государства напомним, что все граждане Украины одинаковы, независимо от языка и религии. Он заявил, что украинцы должны быть едиными и не давать никому возможность посеять между собой вражду.  

Зеленский пообещал, что когда в Украине будет прочный мир, тогда в Киеве состоится большой военный парад. После этого ни у кого не возникнет даже мысли нарушать мир в нашей стране.

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 29-ю годовщину независимости. Но из-за пандемии коронавируса и карантина торжества проходят не всегда так, как было раньше.

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Теги: Украина, Зеленский, День Независимости
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Комментариев (7)
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РухНС    24.08.2020, 16:57
Оценка:  -9
РухНС
порохоотсосы возбудились)))
SAId    24.08.2020, 17:21
Оценка:  +2
SAId
ти так думаеш зедебіл? та де там це ж мізки треба мати а не телек....
trewqas    24.08.2020, 16:41
Оценка:  +1
trewqas
Кого посадил ? Только гостиничные номера в сизо сделал . Вова - чмо. Пёс ж и довский. "Жити на найкрайщiй в свiтi землi, i довести до повноi розрухи , можуть тiльки повнi iдiоти ".
tamarakoren    24.08.2020, 16:41
Оценка:  0
tamarakoren
"Шльопали ушльопки по Софіївській площі. Те що там відбулось,дуже гарно висвітлює,що насправді відбувається в голові президента,його оточення,та їх прихильників. Попсовий шабаш з російським присмаком.Як же добре, що поруч з цим фальшивим світом, існує справжній, де люди, які знають ціну слів та дій"
tamarakoren    24.08.2020, 16:37
Оценка:  +1
tamarakoren
"Я убегала от тебя в шлёпках - шлёп,шлёп" , фрагмент концерта с Софиевской , обнадёживает. Можно расценивать как обещание? ))
Путин-Xyйло    24.08.2020, 16:20
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Отчего же он "говорил украинцам" подальше от украинцев? Сдрейфил директор Липецкой киностудии?
РухНС    24.08.2020, 16:35
Оценка:  -11
РухНС
путин+потрошенко= любовь))) ты дебил
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