В Бердянске дельфины начали играть с туристами (видео)
В Бердянске дельфины подплыли почти к самому берегу и начали играть с отдыхающими. Об этом свидетельствует видео, размещенное в Фейсбуке.
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Дельфины-азовки приплыли почти к самому берегу на Бердянской косе как раз в то время, когда там было очень много людей. Пара дельфинов даже заплыла почти в самую гущу людей, поигрались с ними, а потом уплыли обратно в море.
Очевидцы предполагают, что дельфины оказались так близко от берега в погоне за азовской сельдью.
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В Азовском море в последнее время стало очень много сельди (из-за повышения солености воды). В результате увеличилась кормовая база для дельфинов, и их популяция стала заметно больше. Поэтому они стали чаще попадать на фото и видеокамеры отдыхающих.
Напомним, что ранее в Кирилловке в открытое море унесло двух женщин, которые плавали на надувном матрасе. Сотрудники ГСЧС сумели их спасти.