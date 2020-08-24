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Зеленский в День независимости призвал инвестировать в Украину

Комментариев: 9
Президент опубликовал ролик на английском для иностранных инвесторов и партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным партнерам с призывом инвестировать в страну. Соответствующее обращение на английском опубликовано на официальной странице президента в День независимости, 24 августа.

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“Украина - зеленая, мирная и открытая. И эта самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас“ - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина сейчас является технологическим центром со своими стартапами, инженерами, предпринимателями. Также Зеленский напомнил о недавно принятой земельной реформе и плодовитых землях. 

Торопись. Наибольшая страна в Европе станет настоящим прорывом - подытожил президент

Напомним, сегодня в Украине празднуется День независимости. Из-за карантина праздник прошел в нестандартном формате.

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, инвестиции
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Комментариев (9)
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Брюква_и_Клюква    24.08.2020, 20:34
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
С дефицитом бюджета в 34% вряд ли кто-то будет инвестировать. Буба, где зерно из госрезерва?
Noblesse_obliger    24.08.2020, 18:45
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Не при тебе и твоей шобле,клоун!!!
src_fever    24.08.2020, 17:29
Оценка:  -25
src_fever
Он еще и географии не знает , Европа проходит по Черному морю и , по Кавказским горам и заканчивается на Урале , поэтому РФ присутствует во всех Евро организациях,
src_fever    24.08.2020, 17:30
Оценка:  -26
src_fever
Но ты ЗЕ нелох как Лукаш , надо было уипать этому добрабатом калашом чтобы знал как с президентом распинаться
Noblesse_obliger    24.08.2020, 18:47
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Федераст дырявый,на бутылку бегом!!!
Ser7    24.08.2020, 17:27
Оценка:  +1
Ser7
Хороший призыв. Денег давай. Вкладывай .
А потом придут братки и отожмет бизнес.
А Зе команда только руками разведет.

Пока с рейдерами не покончат -какие могут быть инвестиции????
Noblesse_obliger    24.08.2020, 18:47
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Так он и крышует квартал!!!
Olifir4ik    24.08.2020, 18:55
Оценка:  +1
Olifir4ik
Рейдеры отбирают все и каждый день. Люди думают ,что это их не каснется. Посмотрите на сайт ПРОЗОРО ! С каждых торгов уходят людские квартиры и дома за копейки. И это не обязательно просроченные платежи. Как правило , это добропорядочные плательщики.
Olifir4ik    24.08.2020, 18:57
Оценка:  0
Olifir4ik
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