Зеленский в День независимости призвал инвестировать в Украину

Президент опубликовал ролик на английском для иностранных инвесторов и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным партнерам с призывом инвестировать в страну. Соответствующее обращение на английском опубликовано на официальной странице президента в День независимости, 24 августа.

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“Украина - зеленая, мирная и открытая. И эта самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас“ - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина сейчас является технологическим центром со своими стартапами, инженерами, предпринимателями. Также Зеленский напомнил о недавно принятой земельной реформе и плодовитых землях.

Торопись. Наибольшая страна в Европе станет настоящим прорывом - подытожил президент

Напомним, сегодня в Украине празднуется День независимости. Из-за карантина праздник прошел в нестандартном формате.