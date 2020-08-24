Зеленский в День независимости призвал инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным партнерам с призывом инвестировать в страну. Соответствующее обращение на английском опубликовано на официальной странице президента в День независимости, 24 августа.
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“Украина - зеленая, мирная и открытая. И эта самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас“ - сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что Украина сейчас является технологическим центром со своими стартапами, инженерами, предпринимателями. Также Зеленский напомнил о недавно принятой земельной реформе и плодовитых землях.
Торопись. Наибольшая страна в Европе станет настоящим прорывом - подытожил президент
Напомним, сегодня в Украине празднуется День независимости. Из-за карантина праздник прошел в нестандартном формате.
А потом придут братки и отожмет бизнес.
А Зе команда только руками разведет.
Пока с рейдерами не покончат -какие могут быть инвестиции????