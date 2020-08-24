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Турчинов считает, что сейчас Зеленский может отвоевать Крым

Комментариев: 26
Экс-глава СНБО заявил, что в потере Крыма виновато много людей, но не он.
Александр Турчинов
Александр Турчинов
facebook.com/pg/oleksandr.turchynov/

Александр Турчинов, который в 2014 году был и.о. президента Украины, завил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для того, чтобы военным путем отвоевать Крым. Об этом сообщает “Радио Свободы“.

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По словам Турчинова, в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, не было военной возможности его защитить. К потере украинских территорий причастно много людей, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны.

Бывший глава СНБО высказал сожаление, что допрашивать будут не их, а людей, которые сейчас в Украине является оппозицией действующему президенту страны. 

Так Турчинов отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что ответственные за сдачу без боя украинских территорий “будут давать показания“. 

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Турчинов считает, что Зеленский вряд ли пойдет на то, чтобы военным путем вернуть Крым, хотя для этого есть все возможности. Он полагает, что для действующего президента Украины важней “договорняк“ с Россией, чем защита украинской земли.

Сегодня в своей речи на Софиевской Площади в рамках празднования 29-й годовщины украинской независимости президент Владимир Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины.

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Теги: Турчинов, Зеленский, Крым
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Комментариев (29)
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Евроскептик    24.08.2020, 20:39
Оценка:  +1
Евроскептик
Вот брехло!Тогда русским разрешено было там 25000 держать,а у них было 22000. При этом украинских военных было больше,чем русских.И сколько по ТВ показывалось,что украинцы звонят в Киев,чтоб разрешили защищать свои объекты,а начальство с Турчином НЕ разрешали!!!Сдача Крыма это его личная вина!
Olifir4ik    24.08.2020, 19:47
Оценка:  +2
Olifir4ik
Опять повылазили.
elvis-kong    24.08.2020, 18:20
Оценка:  +2
elvis-kong
нууу нам сейчас только масштабной войны не хватало, в стране долгов и денег нет , крым можно отвоевать только юридически и то после того как плешивый перестанет руководить россией , вот тогда можно и международные суды подключать. или пусть реппарации выплачивают
Strv-003-3    24.08.2020, 18:13
Оценка:  -23
Strv-003-3
Ну ептттт, что бля за идиоты 7 лет армию укрепляете - идите и возьмите .
CCS    24.08.2020, 18:24
Оценка:  -2
CCS
Так не можуть українці, як кацапи, бити по мирних мешканцях, бомбардувати лікарні, дитячі садки, застосовувати хімічну зброю, рівняти з землею Грозний чи по ночах підривати житлові будинку, як це робили ФСБ-шники у Москві. продовжувати те, чого наша армія робити не буде, бо це не "армія возволитель"
Strv-003-3    24.08.2020, 20:16
Оценка:  -18
Strv-003-3
иди нах, не ищи причин, за 4 дня 3 убитых и 4 раненных в ДНР- ЗЕ - нет потерь - а ДНР не ваши люди ? нет потерь ?
CCS    24.08.2020, 18:11
Оценка:  -5
CCS
Турчинов все вірно сказав: армія є, взута-одягнена-озброєна, поки що вмотивована, можна проводити військові операції по звільненню окупованих територій. Але ж не режимом тиші, чи не так? Як казав Черчиль: "Відступом війну не виграти".
МаксимУм    24.08.2020, 19:54
Оценка:  0
МаксимУм
А почему ты не в армии? До речі, чим армія вмоотивована? Зарплатнею у 10 тисяч гривень??? Або ставленням до особового складу? В арміі залишилися пенсіонери або ті хто не може заробити 10 тисяч...
CCS    24.08.2020, 20:07
Оценка:  -4
CCS
Мотивація армії не в грошах, в грошах - то мотивація воєнкомів! Мотивація - воїни нарешті зрозуміли, що немає "братського народу", а є ворог! Але якщо нашим воїнам будуть і надалі розповідати такі запроданці, як ти, що вони "каратєлі" і "найманці" - то Україна за три роки як держава зникне.
МаксимУм    24.08.2020, 20:10
Оценка:  +2
МаксимУм
Так чому ти не в армії???
CCS    24.08.2020, 20:12
Оценка:  -3
CCS
Єдине, що хоч вже не сперечаєшся, що при Турчинові і Порошенко армію взули-одягли-озброїли. А ще - при "папєрєдніках" не було фактів, коли льотчики до приїзду Президента воду черпали та траву фарбували.
МаксимУм    24.08.2020, 20:13
Оценка:  -2
МаксимУм
Я відповім - бо ти такий же писдорбол, як і твій бог пєдро...
CCS    24.08.2020, 20:15
Оценка:  -2
CCS
Відповідаю тобі по суті: вік не той, щоби при моєму військовому званні сержанта нести службу в армії на відповідному рівні. А ти, воєнний, був на фронті?
МаксимУм    24.08.2020, 20:16
Оценка:  0
МаксимУм
А ти звідки знаєш що було? Нічого не змінилося, коли пєдро мав приїхати до Маріуполя (не приїхав бо засцяв) ми 3 дні готувалися...
CCS    24.08.2020, 20:17
Оценка:  -4
CCS
Чи ти кацап, чи ти дійсно тупе? До чого тут твій друг пєдро, про якого ти завжди згадуєш? Ти ж трохи воєнний, ти скажи, армія була краще оснащена при Януковичі чи при Порошенко?
CCS    24.08.2020, 20:18
Оценка:  -4
CCS
Так у тебе яке звання? Це ж такі, курва, як ти, офіцери, солдат і сержантів змушуєте траву фарбувати!
МаксимУм    24.08.2020, 20:19
Оценка:  0
МаксимУм
Вік не той??? Так пєдро дозволив всім, тепер і жінка солдат до 60 років може служити))) Тільки як вона буде обовязки за посадою виконувати це питання...
CCS    24.08.2020, 20:23
Оценка:  -4
CCS
Ти дійсно тупе. Можна як ти, "служити" воєнкомом: брати хабарі від уклоністів хоч до смерті, якщо совісті немає. Але це не мій бізнес.
МаксимУм    24.08.2020, 20:24
Оценка:  +1
МаксимУм
Так, армія зараз краще оснащена, техніка є, тільки на 3 танки один екипаж...
Брюква_и_Клюква    24.08.2020, 20:29
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Максимов, а ты почему не на передовой? Здоровый мордатый мужик, погоны носишь, кучу денег зарабатываешь и отсиживаешься в тылу. Ты инвалид или сцыкун?
Брюква_и_Клюква    24.08.2020, 20:39
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зато, МаксимИв, твою налоговую декларацию интересно почитать, она в общем доступе. Воевать ты сцышь, но денежек у тебя много. Откуда?
CCS    24.08.2020, 20:44
Оценка:  0
CCS
Коли щось крадеться у військовій частині, про це знать усі офіцери, як і про фарбування трави, і за чиїм наказом. То скажи мені, "охвіцер", ти ж знаєш про всі злочини минулої влади у твоїй військовій частині, то ти рапорт до військової прокуратури подав? Чи засцяв, бо "чергове звання, пайок, пенсія"
tel1    24.08.2020, 18:04
Оценка:  +4
tel1
пастор шлаг уже победил 5 лет назад россию
CCS    24.08.2020, 18:09
Оценка:  -3
CCS
Дійсно, зупинивши кацапське гівно на рівні лінії фронту Донбасу і Луганську. А також давши кацапетам гарно в пику в Одесі.
ВосставшийИзБана    24.08.2020, 17:56
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Даже если и может, все равно не хочет.
Chief-officer    24.08.2020, 17:47
Оценка:  +7
Chief-officer
Почему Турчинов ещё не посажен как военный преступник?
ВосставшийИзБана    24.08.2020, 17:55
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Преступления предыдущей власти - это как достижения нынешней. Все о них говорят, а доказать не могут.
CCS    24.08.2020, 18:12
Оценка:  -6
CCS
Бо це тільки на Росії його таким вважають.
elvis-kong    24.08.2020, 18:22
Оценка:  0
elvis-kong
все просто у чиновников воров столько денег , что их защищают по 5-6 дорогущих адвоката , это может тянутся бесконечно , когда есть бабки тебя всегда отмажет дорогой юрист
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