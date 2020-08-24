Турчинов считает, что сейчас Зеленский может отвоевать Крым

Экс-глава СНБО заявил, что в потере Крыма виновато много людей, но не он.

Александр Турчинов, который в 2014 году был и.о. президента Украины, завил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для того, чтобы военным путем отвоевать Крым. Об этом сообщает “Радио Свободы“.

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По словам Турчинова, в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, не было военной возможности его защитить. К потере украинских территорий причастно много людей, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны.

Бывший глава СНБО высказал сожаление, что допрашивать будут не их, а людей, которые сейчас в Украине является оппозицией действующему президенту страны.

Так Турчинов отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что ответственные за сдачу без боя украинских территорий “будут давать показания“.

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Турчинов считает, что Зеленский вряд ли пойдет на то, чтобы военным путем вернуть Крым, хотя для этого есть все возможности. Он полагает, что для действующего президента Украины важней “договорняк“ с Россией, чем защита украинской земли.

Сегодня в своей речи на Софиевской Площади в рамках празднования 29-й годовщины украинской независимости президент Владимир Зеленский говорил про войну на Донбассе, борьбу с коронавирусом и будущее Украины.