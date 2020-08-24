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Жители Донбасса хотят быть в составе Украины на условиях автономии - Кравчук

Комментариев: 6
По мнению первого президента, большинство жителей Донбасса хотят быть в Украине с возможностью общения с РФ.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Скриншот

Большинство жителей Донбасса хотят вернуться в Украину на условиях автономии и наличия возможности “общения с РФ“. Об этом в интервью Дмитрий Гордону заявил первый президент Украины и нынешний глава делегации в минской группе Леонид Кравчук.

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“Большинство — нет (не хотят вернуться Украину, — ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией“, — сказал он.

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Леонид Кравчук подчеркнул, что основой для возможного компромисса может быть только суверенитет и независимость страны. Политик заявил, что Украина готова к диалогу только с гражданским обществом, не с боевиками.

“Что касается самого статуса. Можно статус Донбасса, но можно сказать и так: особая система управления местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права, свободы и так далее. Абсолютно (я готов к этому, — ред.)“, — отметил он

Ранее сообщалось о том, что Витольд Фокин стал первым замом Кравчука на переговорах в Минске. Фокин был первым премьером независимой Украины.

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Теги: Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, особый статус Донбасса
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    24.08.2020, 20:25
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
А я считаю, что старому идиоту Кравчуку следует выписать автономию от Украины.
Noblesse_obliger    24.08.2020, 18:43
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Наххер идут вместе с кравчуком и жители даунбаса!!!
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:33
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Рашка хочет повторить крымский сценарий? Нах это нужно!
Путин-Xyйло    24.08.2020, 18:28
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Кравчук - гордон с усиками. Одной "offтаномии" Украине хватило! Кравчук озвучивает хотелку чПутина.
CCS    24.08.2020, 18:19
Оценка:  +2
CCS
Кравчук вже автономію Криму надавав. А по суті, ну, наприклад, українці хочуть повернути ядерну зброю, хоч кого зараз спитай. Але якщо ти не "ополчєнєц", то на твої будь-які забаганки зараз в Україні "А ооооось вам!"
Krom14    24.08.2020, 18:16
Оценка:  +4
Krom14
Старый комуняка! Совок.
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