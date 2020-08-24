Жители Донбасса хотят быть в составе Украины на условиях автономии - Кравчук

По мнению первого президента, большинство жителей Донбасса хотят быть в Украине с возможностью общения с РФ.

Большинство жителей Донбасса хотят вернуться в Украину на условиях автономии и наличия возможности “общения с РФ“. Об этом в интервью Дмитрий Гордону заявил первый президент Украины и нынешний глава делегации в минской группе Леонид Кравчук.

Читай также: “Я очень доволен“: Зеленский похвалил Кравчука за работу в ТКГ

“Большинство — нет (не хотят вернуться Украину, — ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией“, — сказал он.

Читай также: У Кравчука есть “варианты“ переговоров с ОРДЛО

Леонид Кравчук подчеркнул, что основой для возможного компромисса может быть только суверенитет и независимость страны. Политик заявил, что Украина готова к диалогу только с гражданским обществом, не с боевиками.

“Что касается самого статуса. Можно статус Донбасса, но можно сказать и так: особая система управления местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права, свободы и так далее. Абсолютно (я готов к этому, — ред.)“, — отметил он

Ранее сообщалось о том, что Витольд Фокин стал первым замом Кравчука на переговорах в Минске. Фокин был первым премьером независимой Украины.