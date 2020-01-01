Ситуация в зоне ООС: днем 24 августа противник соблюдал режим тишины

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 24 августа 2020 года, и по состоянию на 17:30 в зоне проведения ООС соблюдается режим тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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ВСУ продолжают полностью соблюдать договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты в прошлом месяце. Боевики сегодня тоже не нарушают режим тишины, хотя вчера, 23 августа, они три раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Ни вчера, ни сегодня потерь в ВСУ нет. Украинские подразделения полностью контролируют ситуацию в зоне проведения ООС.

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Сегодня в честь 29-летия независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил ордена и медали нескольким украинским военнослужащим, которые отличились в борьбе с оккупантами. Так старшего солдата Василия Приходченко наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, что на прошлой неделе один из снайперов боевиков добровольно сдался ВСУ. Он не выдержал издевательств главарей оккупационных подразделений. Боевик перешел на сторону ВСУ, когда узнал, что его отправляют в заградотряд.