Президент проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе и выразил благодарность за поддержку.

Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничества ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом в День независимости, 24 августа. Об этом сообщается на сайте президента.

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Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в вопросах войны на востоке, Крыма, территориальной целостности и независимости Украины.

Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить госпожу канцлера Ангелу Меркель - заявил президент

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Владимир Зеленский выразил надежду на проведения очередной встречи Нормандской четверки в ближайшее время. Он напомнил, что уже на протяжении 29 дней не фиксируются боевые потери и ранения.

Гайко Маас заверил, что Германия и впредь будет прилагать усилия для достижения мира. Он напомнил о запланированной на сентябрь встрече министров иностранных дел стран - участниц Нормандского формата. По его мнению, данная встреча предоставит дополнительный импульс в решении вопроса.

Офис президента

Офис президента

Напомним, сегодня в Украине празднуется День независимости. Праздник прошел в оригинальном формате.