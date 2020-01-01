Зеленский встретился с главой МИД Германии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом в День независимости, 24 августа. Об этом сообщается на сайте президента.
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Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в вопросах войны на востоке, Крыма, территориальной целостности и независимости Украины.
Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить госпожу канцлера Ангелу Меркель - заявил президент
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Владимир Зеленский выразил надежду на проведения очередной встречи Нормандской четверки в ближайшее время. Он напомнил, что уже на протяжении 29 дней не фиксируются боевые потери и ранения.
Гайко Маас заверил, что Германия и впредь будет прилагать усилия для достижения мира. Он напомнил о запланированной на сентябрь встрече министров иностранных дел стран - участниц Нормандского формата. По его мнению, данная встреча предоставит дополнительный импульс в решении вопроса.
Напомним, сегодня в Украине празднуется День независимости. Праздник прошел в оригинальном формате.