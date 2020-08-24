Зеленский назвал дату саммита по Донбассу

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября, согласно достигнутым договоренностям.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 24 августа, в соцсети.

"Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня. Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 28 августа. По его словам, далее будет встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и затем – лидеров стран.

Напомним, в трехсторонней контактной группе назвали дату встречи в "нормандском" формате. В ее рамках глава офиса президента Украины Андрей Ермак вновь встретится с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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