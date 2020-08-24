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Зеленский назвал дату саммита по Донбассу

Комментариев: 1
Саммит лидеров стран "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября, согласно достигнутым договоренностям.
Зеленский через месяц встретится с лидерами стран "нормандского формата"
Зеленский через месяц встретится с лидерами стран "нормандского формата"
rbc.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 24 августа, в соцсети.
 
"Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня. Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - отметил он.
 
Ранее Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 28 августа. По его словам, далее будет встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и затем – лидеров стран.
 
Напомним, в трехсторонней контактной группе назвали дату встречи в "нормандском" формате. В ее рамках глава офиса президента Украины Андрей Ермак вновь встретится с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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Теги: Германия, переговоры, МИД, Владимир Зеленский, переговоры на Донбассе, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    24.08.2020, 18:54
Оценка:  -2
Жеральд
Как так можно договариваться на протяжении 6 лет?О чем они там договариваются,о продолжении торговли оружием,о бизнесе на крови?
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